民進黨宜蘭縣黨部主委　黃建財宣布不連任

民進黨宜蘭縣黨部主任委員今年5月24日將改選，現任主委黃建財宣布不連任，強調「成功不必在我」，並表示，未來他規畫參選公職，公職不宜兼任黨職，避免球員兼裁判。

黃建財指出，近來很多人問他要不要續任黨部主委，他擔任黨部主委以來，與同志們共同為黨付出，在全體同志們共同努力之下，今年初總統立委選舉已成功贏得台灣、守住宜蘭，主委連任，理應當仁不讓，繼續為黨服務，然，黨內人才濟濟，成功不必在我。

黃建財表示，個人未來規畫挑戰公職服務，公職不適合兼任黨部主委，以避免球員兼裁判，已深刻自省體悟過，所以決定不連任下屆黨部主委一職，但會持續關心黨的發展，為縣民、黨員服務的理念，仍然謹記在心，未來，建財不會缺席。

黃建財並期待未來主委能帶領民進黨，在宜蘭拿回政權。