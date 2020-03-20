民進黨宜蘭縣黨部主委 黃建財宣布不連任
民進黨宜蘭縣黨部主任委員今年5月24日將改選，現任主委黃建財宣布不連任，強調「成功不必在我」，並表示，未來他規畫參選公職，公職不宜兼任黨職，避免球員兼裁判。
黃建財指出，近來很多人問他要不要續任黨部主委，他擔任黨部主委以來，與同志們共同為黨付出，在全體同志們共同努力之下，今年初總統立委選舉已成功贏得台灣、守住宜蘭，主委連任，理應當仁不讓，繼續為黨服務，然，黨內人才濟濟，成功不必在我。
黃建財表示，個人未來規畫挑戰公職服務，公職不適合兼任黨部主委，以避免球員兼裁判，已深刻自省體悟過，所以決定不連任下屆黨部主委一職，但會持續關心黨的發展，為縣民、黨員服務的理念，仍然謹記在心，未來，建財不會缺席。
黃建財並期待未來主委能帶領民進黨，在宜蘭拿回政權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言