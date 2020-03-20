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台東屏東攜手拚觀光 業者推消費券折扣最高500元

中央社 / 台東縣20日電

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，屏東和台東業者攜手合作，共同推出「我愛東東消費券」，最高500元的4種消費券折扣，享受屏東「國境之南」、台東「南方之南」的浪漫。

屏東縣觀光協會和台東縣觀光協會今天在台東召開記者會，攜手合作拚觀光，推出「我愛東東消費券，希望以「國境之南」和「南方以南」的南國浪漫氛圍加上優厚的消費折扣來引客到雙東渡假旅遊。一路從台灣海峽、巴士海峽暢遊到太平洋沿岸欣賞全台最美麗的南國風光。

東東消費券4至6月使用，有500元、300元、100元及50元的消費折扣外，更強調一券在手通行無阻、一日多用、每日都用、愛用就用。

「我愛東東消費券」住宿使用時僅適用於官網訂房和電話訂房，下載方式如下：1、屏東縣觀光協會－FACEBOOK及LINE@640kmkgd下載；2、台東縣觀光協會－FACEBOOK及LINE@089tva下載。3、屏東和台東參加的業者「冠名消費券」。

參加這次活動的業者有住宿、用餐、租車、小酌、購物、遊程等消費行為於結帳時出示手機下載的「我愛東東消費券」圖片營幕，即可享有折扣 （實際折扣方式、金額及連續假期是否適用依各參加業者官網公告為主）。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，目前屏東和台東已登記參加「我愛東東消費券」的業者共有88家。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳表示，屏東以往的合作對象都往北走，抓住台南、高雄，這次反方向操作，在疫情衝擊下，台東與屏東是國人還願意出來走的最好選擇，且南迴改通車後，只要一個半小時就到了，交通很方便。

另外，配合「我愛東東消費券」活動，台東縣政府也針對獎勵團體旅遊推出「消費台東來越多獎越多加碼送」，凡20人（含以上）團體連住台東2晚就有機會獲贈熱氣球繫留體驗，名額有限要來要快。

台東 屏東縣 消費券

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