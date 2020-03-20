創意！宜蘭市有防疫主題書展 吃喝玩樂還教種菜

新冠肺炎防疫，宜蘭市立圖書館書展，即以防疫為主題，提供防疫期間指南，建議看那些好書，有心靈、保健、美食、旅遊，還教種菜。

市公所今天指出，「居家閱讀享健康，防疫知識帶著走」主題書展，提供居家防疫充實心靈等相關主題書籍，讓民眾在家閱讀享健康，不出國就能遍遊世界。

書展中，有讓大家種得開心、吃得健康，增加身體免疫力的保健指南叢書，有疫情期間在家就能知宜蘭、懂美食的「步入蘭原，語你相揪讀冊」，掃掃QRcode，就能隨時隨地閱讀宜蘭帶著走；宜蘭市有開心農場，館方安排課程，可一起體驗，並指導在家就能種菜。

同時，宜蘭市公所響應4月23日世界閱讀日及推廣閱讀活動，4月1日至11月30日止，凡參加圖書館辦理活動並全程參與者，每場次可獲得1點，在宜蘭市立圖書館借閱圖書每滿10冊，可獲得熊讚面紙1份及1點。

集點卡集滿5點可憑集點卡兌換摸彩券乙張，集滿10點可兌換環保餐盒(收納盒)一個，摸彩券統一投入摸彩箱後即可參加抽獎，並將於109年12月公開抽獎，換完為止。

活動並新增打卡按讚上傳臉書送摸彩券活動，相關活動詳情請洽宜蘭市立圖書館（03）9355604或至宜蘭市立圖書館粉絲專頁搜尋https://www.facebook.com/ilancitylibrary/。

宜蘭市長江聰淵希望藉由閲讀習慣養成，持續自我充實，共同建構平安順興、健康喜樂的生活場域。

另外，為了即將步入考場的考生們祈福金榜題名，又為了降低群聚感染機會，宜蘭市公所將文昌祈福活動改為線上祈福，讓考生們在家就能與市長一同在線上祭祀祈福。 宜蘭市公所響應4月23日世界閱讀日及推廣閱讀活動，集點卡集滿5點可憑集點卡兌換摸彩券乙張，集滿10點可兌換環保餐盒(收納盒)一個。圖／宜蘭市公所提供 新冠肺炎防疫，宜蘭市立圖書館書展，即以防疫為主題，提供防疫期間指南，建議看那些好書，有心靈、保健、美食、旅遊，還教種菜。