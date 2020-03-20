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3月鳳梨5月南瓜7月芭樂　宜蘭郵局商城物流都挺小農　

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭郵局力挺農民，對3月即將進入鳳梨的盛產期，為避免滯銷及價格崩跌，虛實整合通路，大力促銷臺灣優質鳳梨。 圖／宜蘭郵局提供
宜蘭郵局力挺農民，對3月即將進入鳳梨的盛產期，為避免滯銷及價格崩跌，虛實整合通路，大力促銷臺灣優質鳳梨。 圖／宜蘭郵局提供

新冠肺炎衝擊農業，宜蘭郵局有網路郵政商城，接受訂購，結合郵政物流，宅配到家，力挺農民，對3月即將進入鳳梨的盛產期，為避免滯銷及價格崩跌，3月主推，虛實整合通路，大力促銷臺灣優質鳳梨。

為實際行動，今天郵政節，宜蘭郵局在宜蘭中山路的郵局營業廳舉辦「郵挺鳳農」，透過展售與試吃會，邀民眾共襄盛舉。

宜蘭郵局指出，新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，漸漸衝擊到國內各產業，尤其是各項農特產品，在出口訂單減少，以及國內市場胃納有限下，3月是鳳梨的盛產期，為免滯銷及價格崩跌，中華郵政公司領頭，守護農業，力挺小農，整合通路，大力促銷優質鳳梨，填補農民辛苦耕耘的血汗代價。

宜蘭郵局局長周昆法指出，宜蘭郵局致力於推展臺灣農特產品一向是不遺餘力，力挺小農，特於宜蘭中山路郵局及羅東南門郵局舉辦鳳梨試吃會，期望透過郵政商城的訂購及結合郵政物流，用實質行動幫助小農進而提高銷售量。

宜蘭郵局表示，想品嘗優質的金鑽鳳梨，可向郵局下訂，目前是盛產期，下訂後，約3天到5天可到貨。

除3月鳳梨外，宜蘭郵局挺宜蘭小農，5月將促銷五結南瓜、7月是員山紅心芭樂。

新冠肺炎衝擊農業，宜蘭郵局有網路郵政商城，接受訂購，結合郵政物流，宅配到家，力挺農民，對3月即將進入鳳梨的盛產期，為避免滯銷及價格崩跌，3月主推，虛實整合通路，大力促銷臺灣優質鳳梨。圖／宜蘭郵局提供
新冠肺炎衝擊農業，宜蘭郵局有網路郵政商城，接受訂購，結合郵政物流，宅配到家，力挺農民，對3月即將進入鳳梨的盛產期，為避免滯銷及價格崩跌，3月主推，虛實整合通路，大力促銷臺灣優質鳳梨。圖／宜蘭郵局提供
為實際行動，今天郵政節，宜蘭郵局在宜蘭中山路的郵局營業廳舉辦「郵挺鳳農」，透過展售與試吃會，邀民眾共襄盛舉。圖／宜蘭郵局提供
為實際行動，今天郵政節，宜蘭郵局在宜蘭中山路的郵局營業廳舉辦「郵挺鳳農」，透過展售與試吃會，邀民眾共襄盛舉。圖／宜蘭郵局提供

郵局 鳳梨 新冠肺炎

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