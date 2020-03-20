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疫情升溫 金山溫泉暫停室內公共浴室

聯合晚報 / 記者游明煌／基隆報導

戶外泡腳池仍開放 老人共餐據點緩辦

新北市金山區公所因應新冠肺炎疫情升溫，防疫考量，轄內管理的社寮、金包里、南屏、磺港、豐漁五座溫泉公共浴室，因屬室內密閉空間，今天起暫停開放，直至疫情穩定為止。磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池屬室外空間，仍正常開放使用。

金山區長陳國欽表示，新冠肺炎疫情持續升溫，金山區自今天起暫停開放溫泉公共浴室外，也配合市府政策超前布署，暫停市民活動中心、運動休閒廣場、公所會議空間等封閉空間借用，請區內宮廟、銀髮俱樂部、老人共餐據點暫緩辦理，以共同防疫。

陳國欽說，到金山觀光的旅客，如前往公共浴室戶外泡腳池休憩，請保持彼此間座位的距離，區公所會定期消毒，請民眾安心使用。

金山溫泉屬大屯山地熱帶，緊臨北海岸，為台灣最北部的溫泉區，部份濱海的泉水含有鹽份。金山溫泉開發甚早，日據時期的台灣總督府，在此建立了溫泉招待所，開啟金山溫泉的歷史。

目前全台僅存的溫泉公共浴室不到20間，金山區占五間，是全台免費溫泉公共浴室密度最高的地區。

毛寶貝生命教育園區、猴硐貓村資訊站關閉

【記者江婉儀／新北報導】新北市動保處表示，毛寶貝生命教育園區及猴硐貓村資訊站同步暫停對外開放，相關人員將持續進行場區消毒，以維護場館安全。

動保處說，毛寶貝生命教育園區每周舉辦美容SPA教學、訓犬講座等課程將採線上教學，以數位學習方式，提供民眾上網學習。猴硐貓村資訊站展覽室及貓村電影院也暫停開放，如造成不便請民眾見諒。

溫泉 金山

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