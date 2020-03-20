快訊

唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 一審判刑1年6月

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宜蘭啟用新停車場 明明在墓園裡看起卻像風景區

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）啟用第二停車場。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府今天在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）啟用第二停車場。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣政府今天在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）啟用第二停車場，讓總園區的停車空間倍增，總計提供664格汽車停車空間，包含山下區285格、山上區30格及蜊埤湖畔停車場349格。

縣政府表示，新停車場啟用，也趕上防疫，因停車空間大，可拉開人群距離，避免大家擠在舊有停車場，增加群聚、感染的風險。

特別的是，新停車場雖在墓園裡，但搭配青山綠水，加上周邊建築古樸，參與今天啟用典禮的地方人士形容：「好像在風景區。」不會有陰森感。

新冠肺炎肆虐，為免清明掃墓期間民眾大量湧入，增高防疫風險，宜蘭縣長林姿妙今天在員山福園宣導分流祭祖，提前掃墓，同時啟動新建完成的第二停車場，作為拉開人群距離的防疫措施。

宜蘭縣政府指出，縣立殯葬管理所在園區第二及第三停柩室間增設福園第二停車場，並改善路邊停車空間及道路鋪面品質，配合分流祭祖及提早掃墓宣導啟用。

林姿妙指出，從現在開始，就可陸續到福園祭祖掃墓，同時為了防疫，啟用新建好的停車場，避免大家擠在舊有停車場，增加群聚、感染的風險。

殯葬所則呼籲，配合入園防疫措施，並分流祭祖或提前掃墓，針對新闢建的停車場及園區環境整理。

殯葬所指出，員山福園為殯葬一元化服務園區，每每於告別式吉日與清明祭祖掃墓期間，常有大量民眾及車潮湧入，使得停車空間一位難求，為改善車位不足窘境，在第二及第三停柩室間增設福園第二停車場，及調整路邊停車空間配置，總計提供664格汽車停車空間，包含山下區285格、山上區30格及蜊埤湖畔停車場349格。

園區道路完成刨除重鋪作業，提供優質行車環境，重要節日時園區開放路邊單側停車，總計可提供近千輛車輛停放，滿足清明祭祖掃墓期間民眾停車需求。

增設停車場採用透水鋪面工法，透水鋪面面積達1617平方公尺，提供車輛停放基本需求外，可使雨水滲入土壤中儲存，增加綠美化面積，降低地面熱輻射，創造園區友善環境。

同時，員山福園獲行政院環境保護署補助「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」654萬元，辦理園區8處廁所修繕工程，提供3間無障礙廁所、46間廁間。

宜蘭縣政府今天在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）啟用第二停車場，新停車場雖在墓園裡，但搭配青山綠水，加上周邊建築古樸，參與今天啟用典禮的地方人士形容：「好像在風景區。」不會有陰森感。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府今天在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）啟用第二停車場，新停車場雖在墓園裡，但搭配青山綠水，加上周邊建築古樸，參與今天啟用典禮的地方人士形容：「好像在風景區。」不會有陰森感。記者羅建旺／攝影

停車場 林姿妙

延伸閱讀

清交大合作防疫 大學個人申請第2階段甄試互為備援試場

居家檢疫大增 新北連夜找防疫旅館達188間、目標2千

宜蘭推市場好料理 營養師上菜

雲林3鄉鎮公所 推線上祭祖

相關新聞

影／宜蘭啟用新停車場 明明在墓園裡看起卻像風景區

宜蘭縣政府今天在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）啟用第二停車場，讓總園區的停車空間倍增，總計提供664格汽車停車空間，包含...

影／防疫如防颱 花蓮大賣場現搶購潮

受疫情影響，花蓮大賣場連日來也爆發搶購潮，家樂福花蓮店近日泡麵、衛生紙、罐頭銷量特別好，店員補貨補到手軟，消費者推車裡幾...

台東首場熱氣球光雕音樂會取消辦理 另加演一場補回來

邁入10周年的「台灣國際熱氣球嘉年華」，配合5月8日全國布農族射耳祭的首場熱氣球光雕音樂會，因疫情影響，取消辦理，縣府昨...

宜蘭推市場好料理 營養師上菜

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾紛紛搶購生活物資，宜蘭市公所為宣導強化抵抗力，昨推出「市場好料理」，邀請陽大附醫營養師開菜單，指導如何在家料理出能夠增強免疫力的美味餐點，未來會印製食譜提供給民眾參考。

員山礦區納國土保育 宜縣府嚴格管制開發

宜蘭縣政府透過擬定國土計畫草案程序，把業者申請在員山鄉採礦範圍全畫入「國土保育區第一類」，屬環境敏感地帶，限制開發利用。縣長林姿妙昨天前往當地向民眾說明，縣府為守護環境品質與飲水安全，寸步不讓。這也是縣府首度針對採礦紛擾爭議，做出最明確且嚴禁的表態。

基隆防疫旅館兩處共65間 每間價位1500到2千元

因應新冠肺炎升溫，國人返國人數恐暴增，針對基隆規畫防疫旅館的問題，據市府晚間指出，防疫旅館備有兩處共65間，平均價格每日...

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

基隆市信義區、中正區明天因施工停水11小時，停水戶數2萬4000戶，自來水公司呼籲民眾儲水備用。

為部落尋路 花蓮文化局與布農族人探勘阿桑來戛支線

花蓮縣卓溪鄉拉庫拉庫溪畔有一條闢築近百年，串接起兩側清朝、日據時期古道的「阿桑來戛支線」，但17年前當地布農族人尋根後，...

基隆純白邂逅 台版古墓奇兵秘境

新冠肺炎疫情升溫，確診達百例，出國旅遊難，國內旅遊正夯。基隆市政府今天為遊客推薦基隆港西岸私房遊程「純白的邂逅」，這條路線，探訪基隆燈塔、燈塔文物館、白米甕砲台、仙洞巖、佛手洞，最後到流浪頭吃美食。

一名土耳其旅遊史居家檢疫者住台東？ 民政處：已離開

台東網路社團平台今天瘋傳1名有土耳其旅遊史的居家檢疫者17日入住台東，還以縣府觀光旅遊處名義通報發出，但詭異的是衛生局竟...

台東咖啡 有焦糖奶油味

台東受到黑潮與中央山脈並列影響，平均氣溫比西部高0.5℃左右，屬於典型的亞熱帶氣候，非常適合咖啡的生長。

疫情升溫校園對外開放是否暫停？林右昌：審慎研議

因應疫情升溫，新北市長侯友宜宣布，學校是人員高度聚集的場所，在本學期結束前，校園場地暫停對外開放。基隆市長林右昌說，是否...

熱門新聞

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨

疫情擴大 上班族提早下班奔賣場搶物資

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。