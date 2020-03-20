影／宜蘭啟用新停車場 明明在墓園裡看起卻像風景區

宜蘭縣政府今天在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）啟用第二停車場，讓總園區的停車空間倍增，總計提供664格汽車停車空間，包含山下區285格、山上區30格及蜊埤湖畔停車場349格。

縣政府表示，新停車場啟用，也趕上防疫，因停車空間大，可拉開人群距離，避免大家擠在舊有停車場，增加群聚、感染的風險。

特別的是，新停車場雖在墓園裡，但搭配青山綠水，加上周邊建築古樸，參與今天啟用典禮的地方人士形容：「好像在風景區。」不會有陰森感。

新冠肺炎肆虐，為免清明掃墓期間民眾大量湧入，增高防疫風險，宜蘭縣長林姿妙今天在員山福園宣導分流祭祖，提前掃墓，同時啟動新建完成的第二停車場，作為拉開人群距離的防疫措施。

宜蘭縣政府指出，縣立殯葬管理所在園區第二及第三停柩室間增設福園第二停車場，並改善路邊停車空間及道路鋪面品質，配合分流祭祖及提早掃墓宣導啟用。

林姿妙指出，從現在開始，就可陸續到福園祭祖掃墓，同時為了防疫，啟用新建好的停車場，避免大家擠在舊有停車場，增加群聚、感染的風險。

殯葬所則呼籲，配合入園防疫措施，並分流祭祖或提前掃墓，針對新闢建的停車場及園區環境整理。

殯葬所指出，員山福園為殯葬一元化服務園區，每每於告別式吉日與清明祭祖掃墓期間，常有大量民眾及車潮湧入，使得停車空間一位難求，為改善車位不足窘境，在第二及第三停柩室間增設福園第二停車場，及調整路邊停車空間配置，總計提供664格汽車停車空間，包含山下區285格、山上區30格及蜊埤湖畔停車場349格。

園區道路完成刨除重鋪作業，提供優質行車環境，重要節日時園區開放路邊單側停車，總計可提供近千輛車輛停放，滿足清明祭祖掃墓期間民眾停車需求。

增設停車場採用透水鋪面工法，透水鋪面面積達1617平方公尺，提供車輛停放基本需求外，可使雨水滲入土壤中儲存，增加綠美化面積，降低地面熱輻射，創造園區友善環境。