當選無效勝訴定讞 台東3議員指可清白問政

台東縣議員郭宗益、楊秋珍、李數奼3人分遭對手及檢察官提起當選無效之訴，最終判決結果均勝訴定讞。3人今天開心地指出，可以清白、光明正大問政了。

民國107年台東縣第19屆縣議員選舉，卑南選區的郭宗益、東海岸選區的楊秋珍、綠島選區的李數奼當選。不過，3人分別遭競選對手及檢察官以涉嫌賄選提起當選無效之訴。

一審3人均遭台東地方法院判處當選無效，3人上訴，日前高等法院花蓮分院判決出爐，3人逆轉勝，全部獲判勝訴。因當選無效之訴採2審制，不得再上訴，3人確保縣議員身分。

台東縣議會本週召開臨時會，進行台東縣政府的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫專案報告，以及台東幸福國宅的爭議討論、縣政府的預算提案。郭宗益等3名縣議員每天都提早到議會，且登記發言。

3名縣議員指出，現在沒有官司困擾，可以光明正大問政，為縣民服務，也感謝2審法院還給清白。

李數奼說，她當過綠島鄉長，縣議員選舉期間，剛好有綠島鄉民在台東住院，她前往慰問，按習俗總是會包紅包，讓病人討個吉利，卻無端被扯上賄選。

楊秋珍表示，她被控告在民國106年的中秋節拿現金給選民，事實上那名選民是獨居老人，中秋節發送紅包給獨居老人與賄選無關，況且那時距離選舉還有一年，她都還沒決定是否要參選，怎麼會去賄選呢。

郭宗益指出，他被指控與某樁腳買票有關，事實上他與那名樁腳不熟，也沒拿錢給樁腳買票，實在很冤枉。前幾天到西部，友人還問他到底怎麼回事，他也不知該從何說起，現在法院還給他清白，可以問心無愧進入台東縣議會，為民眾發聲。