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台東首場熱氣球光雕音樂會取消辦理 另加演一場補回來
邁入10周年的「台灣國際熱氣球嘉年華」，配合5月8日全國布農族射耳祭的首場熱氣球光雕音樂會，因疫情影響，取消辦理，縣府昨天將活動訊息張貼旅遊官網告知。不過，交通及觀光發展處表示，光雕音樂會今年8場次維持不變。
交通及觀光發展處表示，5月8日首場光雕音樂會，因全國布農族射耳祭受疫情影響延期，所以決定當日光雕音樂會取消辦理，活動雖然取消，但會在8月16日鹿野高台加演一場，所以今年光雕音樂會場次仍維持8場次不變。首場光雕音樂會則落在6月27日池上鄉大坡池舉行。
8場次光雕音樂會分別在6月27日池上鄉大坡池、7月11鹿野高台、7月18日成功鎮三仙台、8月1日太麻里曙光園區、8月8日知本溫泉區、8月16日鹿野高台、8月22日台東森林公園及8月30日鹿野高台。
另星空音樂會則是6月20日綠島鄉、6月26日海端車站、7月18日長濱鄉八仙洞、7月24日東河鄉舊東河橋遊憩區、7月25日大武鄉尚武濱海公園、8月15日金峰鄉高灘地棒壘球場及8月21日關山鎮親水公園。
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