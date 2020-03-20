因應可能停班課 基隆高中以下各班級線上教學模擬演練
基隆市高中以下各級學校，為因應疫情升溫可能有停課補課需求，昨天起到4月1日，國小三年級以上各班級都要進行線上教學模擬演練，並由教育處派員入校訪視，了解班級推動實況，以及可能出現的問題，協助解決困難，確保所有學生均能有效學習。
教育處指出，除讓線上學習載具與網路的設備到位外，也帶領教師精進線上教學能力，教育處規畫辦理3梯次種子教師培訓，並責成種子教師於返校後辦理校內增能，提升全市教師資訊運用能力。
昨天起，基隆市辦理全市高中以下，國小三年級以上各班線上教學模擬演練，並由教育處派員入校訪視，了解班級推動實況，了解推動現況與困難。教育處入校訪視，以掌握各類教師之線上教學演練進程，依照教育處的規畫，所有班級導師需於3月底前完成演練，導師以外的主科教師應於4月15日前完成，其餘科任教師則應於4月底前完成。
此外，為尊重各領域教師之專業考量，線上教學演練不限教學平台，採行同步或非同步方式均可，重點為確保所有學生均能有效學習。
教育處林祝里處長表示，危機正是翻轉教學的契機，感謝教育界同仁努力，讓民眾看到教師的教學實力，提供孩子安心的學習與高水準的教育品質。
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