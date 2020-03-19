基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

基隆市信義區、中正區明天因施工停水11小時，停水戶數2萬4000戶，自來水公司呼籲民眾儲水備用。

自來水第一區管理處表示，因台電辦理台電線路設備更換工程停止供電，水公司自明天（20日）上午9時起至晚間8時止共計11小時，安富新村加壓站、八斗子加壓站、調和街加壓站及深澳坑加壓站停止運作，造成停水。

水公司表示，屆時新豐街、調和街、深溪路、深澳坑路、教忠街、深美街、東美一二街、教孝街、東峰街、福民街、東光路、培德路、孝東路、崇法街等含各巷弄一帶及東信路132巷將停水，停水戶數2萬4000戶。

停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡新山給水廠（02）24319680，此次停水復水後，因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒，停水消息請上網查詢 http：//www.water.gov.tw