為部落尋路 花蓮文化局與布農族人探勘阿桑來戛支線
花蓮縣卓溪鄉拉庫拉庫溪畔有一條闢築近百年，串接起兩側清朝、日據時期古道的「阿桑來戛支線」，但17年前當地布農族人尋根後，再也無人走過；當地布農族耆老魏友仁上月帶年輕族人探勘，文化局文資科長黃用斌等人日前也前往勘查路線，將與在地布農族人合作，結合部落文化，盼發展出具歷史意涵的登山產業。
文化局表示，「阿桑來戛支線」闢築於1925年，沿著八通關越嶺道路的佳心駐在所向溪北降至溪底，以阿桑來戞吊橋橫跨溪谷後，向北爬升至阿桑來戞社，從阿桑來戞駐在所再向東北爬升至海拔1350公尺，可銜接清代八通關古道，步行約需5天時間。
自從2013年卓溪鄉中正部落族人辦理尋根活動後，古道再無人跡，文化局藉由推動「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，同時也配合行政院推動山林開放政策，與卓溪鄉公所、卓溪鄉登山協會合作，尋回古道，也為具有優越山林能力的布農族人培力。
文化局表示，拉庫拉庫溪的北側馬博拉斯山東稜有1875年清總兵吳光亮闢築的清八通關古道橫越，南側新康山東稜腰繞著1919年至1921年日本政府開闢的八通關越嶺道路，阿桑來戞支線就是串連這兩條日、清古道的關鍵。
這次的體驗之行，文資科長黃用斌與承辦人員陳孟莉，在布農族人的帶領下，從海拔800公尺的佳心駐在所，繞過峭壁下切溪谷，再由溪底向東北方上切，前段還算好走，但上切的路徑不明，遇到多處石溝陡坡，向上爬升150公尺後，開始看到日據古道遺跡，再行到設於1909年、拉庫拉溪流域最早設置的阿桑來戛駐在所，平台已無建物遺跡，但可看到石階、基座砌石等遺構，也留有約10戶石板家屋。
黃用斌說，阿桑來戛支線位於玉山國家公園內，這次體驗行程在不擾動大自然的前提下，對古道步徑稍作整理，提升安全性，未來盼結合在地布農族人的山林智慧，發展成有別於其他商業團的登山產業，帶動地方創生。
不過，這條路線有一定難度，並非大眾健行路線，適合具有登山經驗者體驗。卓溪鄉登山協會林志明理事長提醒，此條探勘路線，局部路段仍不明，過崩壁有落石之虞，過溪可能遭遇溪水暴漲，且位於布農族傳統領域，為考量登山安全以及對於族人的尊重，如有民眾想前去體驗，請審慎評估風險，並請在地擔任登山嚮導的族人帶領前往。
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