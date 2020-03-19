基隆設2處防疫旅館 已有5民眾入住

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，境外移入案例近日不斷增加，基隆市已規劃2處防疫旅館，市長林右昌今天說，目前有5名民眾入住。

林右昌上午在市府教育處副處長陳淑貞等人陪同下，前往位於安樂區的長樂國小附設幼兒園視察防疫措施。林右昌接受媒體聯訪表示，基隆市早已規劃2處防疫旅館，但只針對基隆市民需要，不適用外縣市民眾，防疫旅館也已啟用，目前有5名民眾入住。

新北市今天起至這學期結束前，高中職以下學校校園場地暫停對外開放也不租借，談到基隆是否跟進，林右昌說，到目前為止基隆市疫情相對穩定，校園防疫措施也做的非常澈底和落實，孩童及家長也很遵守防疫相關指引。

林右昌表示，由於基隆市地狹人稠，很多校園開放空間會有校外民眾前來運動，因為是開放空間影響到市民平常的使用習慣，市府需進一步審慎評估後再做決定和相關作為。

林右昌今天除視察幼兒園防疫外，也感謝知名業者捐贈150台空氣清淨機，他說，市府會將這批空氣清淨機送到各公立幼兒園、市立親子館、市立祖孫館和區公所、衛生所等民眾密集洽公場所，充分發揮物資功能。