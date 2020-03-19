快訊

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

陳時中最憂心個案感染源 已鎖定美國家人不排除驗抗體

搶物資自家煮美味 宜市邀陽大營養師端菜單

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
疫情期間民眾搶買物資，宜蘭市公所邀請陽大營養師示範如何料理美食，鼓勵民眾上傳統市場採買食材，美味自家煮。 記者戴永華／攝影
疫情期間民眾搶買物資，宜蘭市公所邀請陽大營養師示範如何料理美食，鼓勵民眾上傳統市場採買食材，美味自家煮。 記者戴永華／攝影

連日來國內新冠肺炎確診病例增加不少，民眾搶購生活物資自家煮食，為增強個人抵抗力，宜蘭市公所推出「市場好料理」，今天邀請營養師開菜單，教導民眾如何在家料理出能增強免疫力的美味餐點，未來會印製食譜提供給民眾。

4道佳餚 提升免疫力

採買傳統市場的食材多樣又美味，今天宜蘭市公所邀請國立陽明大學附設醫院營養師張甄玲到綠九市場，提供4道提升免疫力的食譜，教導民眾利用宜蘭在地好食材、吃出抵抗力，4道美食菜單分別是炙燒鯖魚佐檸檬、義式香料櫛瓜烘蛋、桑椹水果優格沙拉、十全十美好粥道。

營養師張甄玲表示，鯖魚富含人體健康所需的油脂、櫛瓜對於保護腸胃黏膜都有不錯的功能，這幾道料理簡單，膳食纖維且熱量不會太高，很適合全家人食用。

市長江聰淵也穿起圍裙示範烹煮，他表示，武漢新冠肺炎到目前還沒有疫苗和特效藥，唯有提升自己的免疫力方能對抗，加上充足睡眠和保持運動的習慣，出門勤洗手、不到人多的密閉空間，才能讓自己免於感染風險。

市公所稱讚陽大附設醫院敦親睦鄰，首棒派出營養師張甄玲提供提升免疫力的食譜，讓民眾可以在家透過料理，吃得健康衛生又營養滿分，未來市公所會把一道道料理集結成冊，方便民眾自家煮，而其中所需的食材等原料也都可以在綠九市場買齊。

新冠肺炎 食譜

延伸閱讀

川普簽署千億美元抗疫紓困案 供帶薪病假

外館抗疫辦護照鼓勵郵寄 連結婚面談都建議延後

數位技能提升 企業抗疫刻不容緩

台灣抗疫成功 立委建議文化部拍「台灣戰疫」紀錄片

相關新聞

影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿

基隆市「愛買」大賣場今天上午出現人潮，不少人都是來買衛生紙、泡麵、罐頭、餅乾，把推車塞車滿，結帳人潮比平時非假日多很多。...

影／防疫如防颱 花蓮大賣場現搶購潮

受疫情影響，花蓮大賣場連日來也爆發搶購潮，家樂福花蓮店近日泡麵、衛生紙、罐頭銷量特別好，店員補貨補到手軟，消費者推車裡幾...

基隆純白邂逅 台版古墓奇兵秘境

新冠肺炎疫情升溫，確診達百例，出國旅遊難，國內旅遊正夯。基隆市政府今天為遊客推薦基隆港西岸私房遊程「純白的邂逅」，這條路線，探訪基隆燈塔、燈塔文物館、白米甕砲台、仙洞巖、佛手洞，最後到流浪頭吃美食。

台東咖啡 有焦糖奶油味

台東受到黑潮與中央山脈並列影響，平均氣溫比西部高0.5℃左右，屬於典型的亞熱帶氣候，非常適合咖啡的生長。

疫情升溫校園對外開放是否暫停？林右昌：審慎研議

因應疫情升溫，新北市長侯友宜宣布，學校是人員高度聚集的場所，在本學期結束前，校園場地暫停對外開放。基隆市長林右昌說，是否...

宜縣府硬起來！員山礦區劃入國土保育區 禁止開發利用

宜蘭縣政府透過擬定國土計畫草案程序，把業者申請在員山鄉採礦的範圍全劃入「國土保育區第一類」，屬環境敏感地帶，禁止開發利用...

因應疫情蘭嶼耳溫槍不足 鄉長：公所只有2支耳溫槍

新冠肺炎疫情持續延燒，台東蘭嶼憂心疫情進入島上傳染族人，不僅有校長發文考慮封島，鄉長夏曼‧迦拉牧也希望縣府能支援供應耳溫...

宜蘭爭取重大建設關關難過關關過 其實因為有他

宜蘭兩項重大交通建設在昨天定案，這兩大建設背後都有行政院公共工程委員會主委吳澤成推動的影子。宜蘭鐵路高架化可行性評估獲得...

因應返國檢疫 基隆規畫2處防疫旅館已5人入住

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，中央疫情指揮中心昨宣布外籍旅客自從今天凌晨起全面限制入境，且不分本國人或是外國人，入境後一律得要...

防疫優先 花蓮縣今起禁公務員、學校行政人員出國

花蓮縣府宣布，今天起縣府公務人員及學校行政人員一律禁止出國，也勸導盡量留在縣境，若真有到外縣市的必要，也要作好健康管理，...

蘭嶼慰勞節 部落婦人上山捉螃蟹犒賞男人

台東蘭嶼雅美族慰勞節（螃蟹節）即將到來，島上漁人部落婦女為慰勞在海上辛苦出海捕魚的男士們，特別上山捕捉螃蟹（圓軸蟹），婦...

基隆推純白邂逅旅遊 偶像劇拍攝地、台版古墓奇兵秘境

新冠肺炎疫情升溫，確診達百例，出國旅遊難，國內旅遊正夯，基隆市政府今天為遊客推薦私房秘境遊程，遊客不僅可以安心出遊，還可...

熱門新聞

北市第三間防疫旅館曝光 一晚要價7500元

獨／租約到期加上擋不住疫情 斗六中華電影城3月底熄燈

再請中央全面檢疫入境者 侯友宜：新北公有密閉場館關2周

影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿

影／驚險！埔里南港溪谷大崩塌 下方工人驚逃

英國留學生：返台機票炒作到經濟艙單程21萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。