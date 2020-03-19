搶物資自家煮美味 宜市邀陽大營養師端菜單

連日來國內新冠肺炎確診病例增加不少，民眾搶購生活物資自家煮食，為增強個人抵抗力，宜蘭市公所推出「市場好料理」，今天邀請營養師開菜單，教導民眾如何在家料理出能增強免疫力的美味餐點，未來會印製食譜提供給民眾。

4道佳餚 提升免疫力

採買傳統市場的食材多樣又美味，今天宜蘭市公所邀請國立陽明大學附設醫院營養師張甄玲到綠九市場，提供4道提升免疫力的食譜，教導民眾利用宜蘭在地好食材、吃出抵抗力，4道美食菜單分別是炙燒鯖魚佐檸檬、義式香料櫛瓜烘蛋、桑椹水果優格沙拉、十全十美好粥道。

營養師張甄玲表示，鯖魚富含人體健康所需的油脂、櫛瓜對於保護腸胃黏膜都有不錯的功能，這幾道料理簡單，膳食纖維且熱量不會太高，很適合全家人食用。

市長江聰淵也穿起圍裙示範烹煮，他表示，武漢新冠肺炎到目前還沒有疫苗和特效藥，唯有提升自己的免疫力方能對抗，加上充足睡眠和保持運動的習慣，出門勤洗手、不到人多的密閉空間，才能讓自己免於感染風險。

市公所稱讚陽大附設醫院敦親睦鄰，首棒派出營養師張甄玲提供提升免疫力的食譜，讓民眾可以在家透過料理，吃得健康衛生又營養滿分，未來市公所會把一道道料理集結成冊，方便民眾自家煮，而其中所需的食材等原料也都可以在綠九市場買齊。