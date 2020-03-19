吉安鄉公所推環保植葬 致贈家屬錦盒、關懷卡

花蓮吉安鄉公所鼓勵環保植葬，今年設計精緻錦盒及關懷卡，致贈環保植葬家屬盛裝先人骨灰，取代過去由民眾購買環保紙袋，以表對亡者家屬關心與慰問，不僅為民眾省下購袋費外，也將錦盒致贈家屬代表永恆的留存緬懷。

慈雲山納骨塔是花蓮地區安放先人骨灰的地方，面臨塔位稀少的情況下，近年吉安鄉公所大力鼓勵民眾採植葬，鄉長游淑貞指出，自105年5月啟用慈雲山環保植葬園區，至今已有近900位先人選擇長眠於此，顯見民眾對環保植葬的接受度愈來愈高，時常接獲民眾電話詢問有關申請辦理植葬相關手續問題，期間不乏為自己後事詢問。

游淑貞說，為期提供更優質喪葬服務，一改過去將火化後的骨灰放入簡約的環保紙袋，而特別設計製作精緻錦盒及感恩卡，提供子孫緬懷，待植葬儀式完成後，由家屬帶回作紀念外，更符合傳統風俗裡的留「庫寶盒」傳子孫。