疫情升溫 花蓮縣府禁止公務員請假出國
新冠肺炎疫情全球延燒，花蓮縣政府今天宣布，即日起禁止公務人員請假出國，也勸導盡量留在縣內，出入公共場所要做好健康管理，勤洗手、戴口罩。
花蓮縣府發言人張逸華今天告訴中央社記者，縣府上月起就勸導轄內公務人員不要出國，非必要盡量避免出國，今天正式禁止公務人員包括約聘用人員及學校行政人員一律禁止請假出國，公文昨天已經轉給各鄉鎮公所、代表會參考。
花蓮縣政府表示，近期府內也沒有任何出國考察的計畫，一切以防疫為優先，經人事處盤點，目前並沒有公務員在國外。
花蓮縣府呼籲，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）全球蔓延，花蓮目前仍零確診，建議留在花蓮就好，若有出差、返鄉等需求，務必做好防疫。
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