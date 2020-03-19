影／防疫如防颱 花蓮大賣場現搶購潮

受疫情影響，花蓮大賣場連日來也爆發搶購潮，家樂福花蓮店近日泡麵、衛生紙、罐頭銷量特別好，店員補貨補到手軟，消費者推車裡幾乎都放了至少一串衛生紙，消費者徐小姐表示，雖然花蓮還沒有確診病例，但這幾天境外移入的病例這麼多，當然會怕，趕緊到大賣場囤貨。

「這樣的搶購潮只有颱風天、農曆年前才有」，家樂福花蓮店經理黃偉哲表示，前天開始泡麵、衛生紙、麵條、罐頭、調理食品，或可以久放的日用品，銷量明顯增加，尤其泡麵和衛生紙的架上，昨晚幾乎都空了。以往店員上、下午各補一次貨，現在連晚上都要加班補貨，補貨次數倍增，進貨量也是平日的3倍，這還是第一次在非節慶、颱風天有這樣的熱潮。