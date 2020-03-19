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影／防疫如防颱 花蓮大賣場現搶購潮
受疫情影響，花蓮大賣場連日來也爆發搶購潮，家樂福花蓮店近日泡麵、衛生紙、罐頭銷量特別好，店員補貨補到手軟，消費者推車裡幾乎都放了至少一串衛生紙，消費者徐小姐表示，雖然花蓮還沒有確診病例，但這幾天境外移入的病例這麼多，當然會怕，趕緊到大賣場囤貨。
「這樣的搶購潮只有颱風天、農曆年前才有」，家樂福花蓮店經理黃偉哲表示，前天開始泡麵、衛生紙、麵條、罐頭、調理食品，或可以久放的日用品，銷量明顯增加，尤其泡麵和衛生紙的架上，昨晚幾乎都空了。以往店員上、下午各補一次貨，現在連晚上都要加班補貨，補貨次數倍增，進貨量也是平日的3倍，這還是第一次在非節慶、颱風天有這樣的熱潮。
消費者林太太今早到家樂福買衛生紙，比價好一陣子才下手。她說，家裡已囤了兩箱衛生紙，但家中人口多，還是多囤一點比較放心。另一名住花蓮市的林小姐，推車裡堆了各式各樣罐頭。她說，平常很少吃罐頭，但罐頭耐放，為了防疫多囤一點，反正若吃不完，農曆7月拜拜也派得上用場。
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