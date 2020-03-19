宜縣府硬起來！員山礦區劃入國土保育區 禁止開發利用

宜蘭縣政府透過擬定國土計畫草案程序，把業者申請在員山鄉採礦的範圍全劃入「國土保育區第一類」，屬環境敏感地帶，禁止開發利用。縣長林姿妙今天親自前往當地向民眾說明，縣府為守護居民生活品質與飲用水安全，寸步不讓。這也是縣府首度針對採礦紛擾爭議，最出最明確且嚴禁的表態。

國土計畫法未來將取代目前的區域計畫法，最近正由地方訂出各縣市的草案後送中央核定。縣政府日前召開宜蘭國土計畫草案審議委員會時，10幾個民間團體出席關切，員山永侒礦業開發議題引發廣泛討論，縣府在聽取公民及團體現場陳述意見並經委員討論後，決定針對礦場開發從嚴管制。

去年9月間業者申請在員山鄉中華村山區採礦，當地民眾擔心，員山採礦區域鄰近宜蘭自來水場的水源頭，一旦開放採礦，恐將影響溪北地區25萬人民的飲用水安全，地方發動反對連署獲數萬人簽名支持，引起關注。

縣政府建設處表示，宜蘭國土計畫草案是按照各土地特性、環境限制及未來發展需求等條件，界定出「適宜發展」與「不適宜發展」的地區，並依全國國土計畫指導劃分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」與「城鄉發展地區」四大功能分區。

為維護居住品質、保護自然環境及水資源永續，林姿妙裁示，把永侒採礦區域全部畫入最嚴格的「國土保育區第一類」，環境敏感度最高，限制開發使用，捍衛宜蘭好山好水是縣府責無旁貸責任，透過國土計畫嚴加把關就是最具體的落實。

永侒申請採礦案正進入環評小組審查的階段，今天縣府前往當地向居民說明時，永侒業者代表也到場，強調他們一切都合法申請，也保證不會影響水權，地方上甚至也有些人也是支持的，對縣府的作法表示遺憾。

縣府表示，國土草案3月底前報到內政部續審，將進一步爭取審議過關，儘速發布實施。