企業送基隆150台空氣清淨機 嘉惠幼兒園、親子館、區所
響應防疫工作，全球知名智能科技品牌戴森Dyson送愛心，主動聯繫並捐贈150台空氣清淨機給基隆市政府，總價近300萬元。市長林右昌今天前往長樂附設幼兒園視察，並親自操作，他表示，感謝Dyson公司的用心，可提供室內場域過濾空氣中的病菌，將分送至各幼兒園、親子館以及為民服務單位，共同為防疫努力。
林右昌今天上午在教育處副處長陳淑貞等人陪同下，前往安樂區的長樂國小附設幼兒園視察防疫措施，除了蹲下來與小朋友們一起動手做積木等，也不忘抽問小朋友正確洗手步驟等，聽到小朋友都很清楚防疫作業，市長也表示肯定及欣慰。
林右昌親自操作空氣清淨機，感謝業者為基隆市室內帶來好空氣，並表示市府會把這些愛心，送到全市公幼、市立親子館、市立祖孫館，以及區公所、衛生所等民眾密集洽公的場所，充分發揮這批防疫物資的功能。
林右昌說，這批空氣清淨機是相當高單價的機種，業者捐贈150台空氣清淨機，總價近300萬元，真的是最暖心的禮物！相信是基隆市這幾年的進步及發展獲得各界肯定，讓基隆的關注度變高，才使得業者主動聯繫市政府捐贈防疫物資，市府也會妥善運用這批空氣清淨機，有效確保市民的健康及安全。
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