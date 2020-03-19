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台東咖啡 有焦糖奶油味

聯合晚報 / 記者彭宣雅／台北報導
台東咖啡。 圖／農委會茶改場提供
台東咖啡。 圖／農委會茶改場提供

台東受到黑潮與中央山脈並列影響，平均氣溫比西部高0.5℃左右，屬於典型的亞熱帶氣候，非常適合咖啡的生長。

根據記載，日據時期花東就是台灣咖啡的主要產地，其中在台東縣東河與鹿野鄉就有咖啡栽培記錄，1934年日本人曾於泰源地區廣植20多公頃的咖啡園。2006年至2018年間，台東咖啡種植面積由26公頃增加至170公頃，呈現倍數成長，咖啡產業逐漸成形，目前產區主要集中於太麻里鄉、金峰鄉與達仁鄉等地，面積僅次於屏東縣與南投縣，為全國第三大種植地區。

農委會茶改場表示，台東咖啡種植集中在海拔500公尺至800公尺山區，因日夜溫差大，使得咖啡蓄積更多的營養物質，台東咖啡滋味醇厚且帶有柑橘、花香及焦糖奶油等迷人的風味，有別於台灣西部咖啡，可媲美國際上的頂級精品咖啡。

咖啡 台東 屏東縣

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