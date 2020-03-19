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影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿
基隆市「愛買」大賣場今天上午出現人潮，不少人都是來買衛生紙、泡麵、罐頭、餅乾，把推車塞車滿，結帳人潮比平時非假日多很多。衛生紙很多人買，工作人員不斷補貨，一名工作人員說，買的人很多，貨都補不滿。
今天不是假日，位深溪路的愛買今天上午人潮增加很多，一名男子的推車塞滿3包衛生紙、泡麵、罐頭、餅乾，還有裝了十多罐飲料，他說「疫情緊張了，趕快來補貨」。另有一名婦人說「確診已100例了，很擔心」。但也有一名男子說，因為沒衛生紙了，所以來買，並不是搶，他只有買1包，夠用就好了。
但也有其他民眾說，有必要這麼緊張嗎，不要自己嚇自己，要用再買，賣場內衛生紙一大堆，像山一樣多，根本不缺，沒有必要買來囤積，他就沒買衛生紙。
一名工作人員被問到買衛生紙的人是否是增加很多？工作人員說，買的人好多，貨都補不滿，貨源充足，只好一直補，拿走了就補。
記者觀察，店內衛生紙仍很充足，只要有人拿走，就馬上再補上，仍堆得很多；泡麵區也很多人買，有人一拿買20包，工作人員也不斷補貨，架上都還很多，並沒有出現空架的情況。
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