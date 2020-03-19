因應疫情蘭嶼耳溫槍不足 鄉長：公所只有2支耳溫槍

新冠肺炎疫情持續延燒，台東蘭嶼憂心疫情進入島上傳染族人，不僅有校長發文考慮封島，鄉長夏曼‧迦拉牧也希望縣府能支援供應耳溫槍，加強機場及港口防疫。縣衛生局長黃明恩表示，會提供廠商電話，請公所自行添購。

夏曼‧迦拉牧表示，公所目前只有2支耳溫槍，根本沒辦法應付機場和港口量體溫工作，萬一壞了，就真的出現防疫缺口，面對旅遊旺季快到了，縣府應支援提供耳溫槍加強島上防疫。

蘭嶼國小校長Syamen Womzas臉書發文指出，「人之島也該好好考慮限制非蘭嶼人進島了，菲律賓巴丹省已經封島了，為了整個族群生命的延續，大家要認真思考這個問題.要錢還是要命？並不是二擇一的問題，而是要如何做的問題？」

「台東都傳有居家檢疫者落跑，當然擔心！」島上楊姓族人說，一旦暑假期間大量遊客進來蘭嶼，難保不會有人帶病毒來，尤其島上醫療資源不足情況下，大家都很擔心被感染。

縣衛生局長黃明恩表示，縣府也缺耳溫槍，他會將廠商的資料給蘭嶼鄉公所，耳溫槍必須由鄉公所自行添購；至於防疫措施，已和蘭嶼衛生所、消防分隊、空勤總隊及海巡密切結合，也辦過防疫各項演練，有信心做好蘭嶼防疫。