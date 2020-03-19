宜蘭爭取重大建設關關難過關關過 其實因為有他

宜蘭兩項重大交通建設在昨天定案，這兩大建設背後都有行政院公共工程委員會主委吳澤成推動的影子。宜蘭鐵路高架化可行性評估獲得台鐵局同意，南方澳斷橋重建方案，也在他協商下敲定原址重建方案，3年完工不跳票。

吳澤成是土木工程碩士，在省政府時代擔任過省住都處工務局長，他代理過宜蘭縣長，但在陳金德接手有意布局參選縣長後，吳澤成轉往中央擔任工程會主委兼政務委員，是蔡政府相當依重的工程專業人才，也是中央與宜蘭溝通重大交通建設的窗口。

宜蘭歷任縣長爭取鐵路高架化建設並向交通部提出可行性評估，一再被退回，十幾年來陷入無解，這一兩年在吳澤成擔任中央與地方溝通平台，直接要求交通部鐵道局協助縣府擬訂評估報告，終於在去年11月初獲得中央原則同意。

昨天縣政府獲得台鐵局針對火車站開發取得同意書，這個案子總算正式核定，如果沒有他積極督促交通部相關單位配合，此案絕不可能峰迴路轉，難怪縣長林姿妙開口閉口都要感謝吳澤成。

去年10月南方澳跨港大橋斷裂震驚經國人，災變之後，對於後續的橋樑重建位置喬不定，眼看再拖下去就要延誤3年內的完工期限，吳澤成昨天親自坐鎮召集相關單位討論，當場拍板定案「原址重建」，同時也以增建側車道方式，解決漁民載卸魚貨進出問題。

還有一段鮮為人知的小故事，陽明大學附設醫院擴建工程，醫院旁邊就是平交道，也沒有大馬路出入，幸好當時他擔任副縣長把都市計畫道路找出來，爭取到工程剩餘款5億元，建了一條40米寬、800米長道路，把陽明路蓋好方便救護車進出，宜蘭人感謝曾提議要把這條路命名為「澤成路」。

他強調，公務人員是人民的公僕，千萬不能有當官的心態，而是要針對問題下去解決，這樣有些事情看起來就不那麼複雜。雖然宜蘭縣目前是國民黨執政，但他對於有利於人民福祉的重大建設，不分黨派，也難怪最近幾次縣長選舉和立委選舉時，地方勸進他參選聲浪不斷，然而他取捨的標準就是，「哪個職位能為宜蘭做更多的事，就是他要去的地方」。