防疫超前部署備戰 台東縣府今試辦2天分組分區辦公

面對新冠肺炎疫情日益嚴峻，全國確診病例破，儘管台東現在仍是「零確診」，但縣府決定超前部署、提前防範，今、明兩天試辦分組分區辦公，縣長饒慶鈴希望能評估資安等影響狀況，並做滾動式檢討，待行政院發布後即配合辦理。

為防疫，台東縣政府除禁止含約雇及臨時人員在內， 全體縣府員工不得前往疫區國家旅遊，日前更實施出入口管制量測體溫，並提前規畫分區辦公、居家辦公、人力備援等方式。

為避免辦公群聚感染，縣府員工全室全處甚至全府被隔離檢疫，導致縣政工作無法如常運作，同時考量各單位業務屬性不同，台東縣政府今、明（19、20日）兩天擴大全面在縣府局處室等單位試辦分組辦公；演練範圍包括測試公文處理等業務資訊系統、文書資料傳送消毒作業、網路硬碟存取及視訊會議等。

縣府人事處表示，今、明兩天試辦分組辦公，各局處室規畫一半人力在現地空間分組分區辦公，每個區域的人員由不同出入口進出辦公室，避免傳染；各局處室另一半人力會有1/3人員採居家辦公，並以未直接面對民眾的同仁為演練對象。

台東縣長饒慶鈴表示，這試辦後，會再評估資安及系統穩定性、感染風險、各業務屬性的辦公模式及對公務影響等，並蒐集各單位主管意見，滾動式檢討修正縣府的應變措施，待行政院一旦各級政府分署辦公命令發布，台東可立即配合啟動。