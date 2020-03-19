防疫優先 花蓮縣今起禁公務員、學校行政人員出國

花蓮縣府宣布，今天起縣府公務人員及學校行政人員一律禁止出國，也勸導盡量留在縣境，若真有到外縣市的必要，也要作好健康管理，勤洗手、戴口罩。

台南市府有2名公務員出國旅遊，被要求停止休假返國。縣府人事處長吳黎明表示，縣府上月初就勸導公務員不要出國，經盤點，縣內並沒有公務員在國外。

由於疫情持續升高，縣府今起禁止縣轄機關公務人員出國，縣府也會將公文轉給各鄉鎮公所、代表會參考。

吳黎明表示，花蓮目前零確診，縣府建議留在花蓮就好，若有出差、返鄉等需求要到外縣市，出入公共場合，也要勤洗手、戴口罩，作好防疫。

徐姓公務員表示，目前防疫當前，尤其國外疫情這麼嚴重，也不會想出國，台灣相對安全，樂於配合這項政策。鳳林鎮公所表示，早在3月初就已勸導公所人員不得出國，若回國必須請假14天，不提供任何的公假，所內人員都很配合。