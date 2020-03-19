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蘭嶼慰勞節 部落婦人上山捉螃蟹犒賞男人
台東蘭嶼雅美族慰勞節（螃蟹節）即將到來，島上漁人部落婦女為慰勞在海上辛苦出海捕魚的男士們，特別上山捕捉螃蟹（圓軸蟹），婦女們忍受蚊蟲叮咬，及被蟹螯咬的風險，就是希望將傳統延續下去。
「我寧可用買的！」漁人部落婦女董美梅笑說，在挖的時候，不是多寡的問題，就是會想到以前媽媽，每次去挖，感覺很簡單，結果真的在挖的時候，其實很恐怖，怕被螃蟹咬，她就被咬好幾次。
每到蘭嶼男人開始捕撈飛魚、鬼頭刀的月分，島上婦女就會開始上山捕捉螃蟹，準備一年一度慰勞節（meynganangana），但其實捕捉螃蟹是要有經驗，不是看到洞穴就有螃蟹。
「看洞口有沒有糞便。」婦女蔡玉妹表示，通常洞口有糞便的，幾乎就會有螃蟹，他的糞便短短粗粗的，就會比較大隻，用工具挖也要小心，避免傷到蟹殼，所以都用手伸進洞裡挖，她們都會戴手套。
據了解，慰勞節前夕，婦女就會花半個月的時間來捕捉螃蟹，並製作芋頭糕等佳餚犒賞男人們，這也就是慰勞節的由來，也可稱螃蟹節。小朋友會把蟹螯綁串一起，掛在家門前，代表豐收及媽媽很會抓螃蟹的意思。
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