基隆推純白邂逅旅遊 偶像劇拍攝地、台版古墓奇兵秘境

新冠肺炎疫情升溫，確診達百例，出國旅遊難，國內旅遊正夯，基隆市政府今天為遊客推薦私房秘境遊程，遊客不僅可以安心出遊，還可以探索不一樣的基隆，這條「純白的邂逅」路線，遊程推薦基隆燈塔、燈塔文物館、白米甕砲台、仙洞巖、佛手洞，最後到流浪頭吃美食。

位於中山區太白莊附近的基隆燈塔，純白的外觀很吸引人，就位在山海之間，可俯視整個基隆港，視野相當的美麗。建於西元1900年，直至1962年改建為鋼筋混凝土圓塔，早年燈塔設有紅色光弧，以標示港外的險礁，頗為特殊，後因險礁炸除後，紅色光弧也遭撤除，現變成純白燈塔，外觀夢幻漂亮，在燈塔圍牆外眺望大海美不勝收，深受遊客喜愛。

一旁的「燈塔文物館」，還完整保留許多退役下來的燈器，一次展出，讓你可以了解到燈塔的歷史，以及台灣全台各燈塔的變遷，是燈塔迷不能放過的旅遊景點。

附近還有知名的「白米甕砲台」，是西荷時期的遺址，遺址保存完整，右側觀景台視野遼闊，可俯瞰基隆港內外全景，加上協和火力發電廠三支大煙囪，儼然已成基隆港的地標，更吸引電視知名偶像劇「光陰的故事」前來拍攝取景，不少遊客慕名而來，是賞景休閒的好去處。

仙洞巖是基隆最大的天然海蝕洞穴，彎曲狹窄的洞穴有如迷宮秘境，又稱台版「古墓奇兵」，走入洞穴有種探險掘密，洞窟最深處的石壁上，有天然風化形成的石手印，維妙維肖宛如佛手，是基隆最特別的秘密景點。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，基隆的中山區不僅擁有特殊秘境景點，還有專屬的在地美食，老基隆人都稱「流浪頭」一帶的沙茶咖哩牛肉麵料理，融合沙茶咖哩、清燉甚至經典福州口味，每吃一口都會唇齒留香，喜歡牛肉料理的饕客們千萬不能錯過。