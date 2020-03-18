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高等法院改判賴良洲議員當選無效 落選頭林金龍將遞補

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
高等法院今天改判賴良洲議員當選無效，全案確定，賴良洲得知後難以接受，抗議司法不公。圖／截自賴良洲臉書
高等法院今天改判賴良洲議員當選無效，全案確定，賴良洲得知後難以接受，抗議司法不公。圖／截自賴良洲臉書

民黨宜蘭縣頭城鎮黨部前主委的賴良洲在107年底選上縣議員，遭指控贈送選民水果禮盒涉及賄選，在民事部分，宜蘭地院判賴當選有效，不過檢方提起上訴後，高等法院今天逆轉改判他當選無效，全案確定；賴良洲得知後難以接受，抗議司法不公。

至於賴的遺缺將由「落選頭」林金龍遞補。據了解，該選區應選2席，5人登記參選，選舉結果，國民黨蔡文益以5939票最高票當選，賴良洲以無黨籍參選獲得4529票當選，落選頭是民進黨的林金龍。

至於涉及賄選的刑事訴訟部分，宜蘭地院之前判決賴3年徒刑、褫奪公權5年；賴不服判決上訴，高等法院以罪證不足，今年2月改判賴無罪。

賴良洲107年競選頭城鎮縣議員，同年9月間遭人檢舉前往吳姓、張姓女子、陳姓男子住處致贈蘋果禮盒，尋求支持，檢警偵辦後，提起當選無效之訴。賴應訊時說明，他經營禮儀社每年中秋、農曆新年均會送禮給親友、曾服務的喪家等，這次送蘋果禮盒也是一樣。

賴良洲得知高等法院判決當選無效後表示，前後判決不同，讓人難以信服，他無法接受如此司法不公，將與律師討論後續的司法救濟途徑。

當選無效 司法 賄選

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