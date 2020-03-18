新冠疫情影響觀光 太魯閣租金減半紓困

新冠肺炎疫情延燒，衝擊國內觀光產業，內政部針對國家公園內的遊憩服務據點推出紓困辦法，太魯閣國家公園管理處依照辦法，10處遊憩服務據點2至4月租金可減半，若遊客量較去年同期減少70％則全免。業者感謝政府紓困政策，減輕經濟壓力。

中央通過「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，針對國家公園內的遊憩服務據點公告實施「內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法」，協助業者度過難關。

太魯閣國家公園管理處遊憩服務課長聶士詔表示，依中央紓困辦法，2至4月將補貼管理處內，共10處據點50％的租金負擔，並再依各據點遊客量較去年同期減少比例，增加補貼額度，若數據較去年減少70％，則可全額補貼租金。補貼園區業者租金負擔。

太魯閣內有台地遊客服務中心、靳珩、綠水、天祥、長春祠、布洛灣、山月村、三棟五間、碧綠神木及小風口等10處遊憩服務據點。

位於布洛灣的山月村目前受疫情影響，住房率剩3成，業者鄭明岡得知紓困政策，鬆了一口氣，他說，每月租金48萬元，若補貼一半至少減緩20多萬元的負擔，若沒有紓困政策，還打算變賣汽車等家當，才能發得出員工薪水，感謝政府提出紓困政策，已統計住房資訊，希望能爭取更多補貼。

太管處副處長張登文說，為加強防疫工作，要求落實遊憩服務據點防疫措施，包括食品及環境衛生消毒、實施員工防疫自主健康管理，燕子口步道的安全帽都會進行酒精消毒，並落實公廁消毒工作及提供手部清潔用品等，請遊客安心。