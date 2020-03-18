好消息！宜蘭鐵路高架化建設正式定案了

宜蘭鐵路高架化建設去年11月「有條件通過」，但針對5個車站開發等問題尚必須與台鐵局討論，取得同意函後才能開發。縣政府下午宣布「好消息」，今天收到台鐵局的同意公文，全案終於確定了。

台鐵局今天回覆縣府在3月5日所提出的計畫修正案，函中「原則同意」，並要求為配合未來全國高快速鐵路網政策，建議將下列事項納入接下來的綜合規畫辦理。一，宜蘭車站月台及股道建議採4島8股配置、羅東車站3島6股配置，以上均含快鐵配置；二，宜蘭車站周邊所屬機構原規畫以先建後拆方式搬遷至蘇新基地及烏石港基地，建議將烏石港基地調整至四城。

宜蘭各界爭取鐵路高架化建設長達1、20年，縣政府提出的可行性評估一再被退，去年11月6日交通部召開宜蘭鐵路高架化可行性評估審查會議，審查後確認該案「原則可行、有條件通過」；但是縣政府尚未與台鐵局針對5個車站開發計畫達成共識，就差臨門一腳。

鐵路高架化建設在今天總算定案了，縣長林姿妙親自宣布這項好消息。宜蘭鐵路高架宜蘭至羅東段計畫範圍，全長約16.1公里，總經費約252.09億元、中央分攤經費197.69億元，地方分攤經費54.40億元，以全線原地高架方式進行，希望能夠趕在民國113年動工。