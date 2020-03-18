試射火箭「飛鼠一號」 台東議員批：晉陞公司藐視法令

晉陞太空科技公司火箭「飛鼠一號」於2月13日在台東縣達仁鄉南田村試射場試射失敗後，引起中央與地方高度關切與爭議。台東縣議員陳政宗日前邀集縣府相關人員現地會勘，他表示，相關法令及審議規範尚未訂出，晉陞就執意試射，藐視法令。

陳政宗表示，綜合會勘的意見陳述，真的讓他氣憤與擔憂，晉陞科技公司在試射前並沒有做到對人、環境的評估作為，是意圖規避、輕忽，試射火箭對人、環境會如此劇烈影響的工程，其環評作業竟忽視，如此蠻橫、草率不負責任的作為，簡直視達仁鄉民身家安全於無顧。

他強調，依據現行區域計畫法，晉陞公司違反管制使用的規定，遭台東縣府連續裁罰共40萬元，並勒令於1月31日前改善，該公司竟於2月13日進行試射工作，根本藐視法令。為此，站在監督縣府施政的立場，他強烈要求縣府必須採取強勢作為，拆除違法的南田試射場基地。

據了解，科技部長陳良基本月4日在立法院答詢無黨籍立委高金素梅時表示，國研院僅是委託發射籌載，無權干涉發射情況，但若是違法使用土地，他當然不同意再發射。

縣政府地政處長沈碧恕表示，晉陞公司於今年1月31日及2月13日後已向縣府提出變更土地使用申請，但因沒有中央目的事業主管機關，縣府也函文給晉陞，待中央目的事業主管機關核准後，再由縣府向中央土地變更方式。

她說，目前行政院已正尋找目的事業主管機關來處理太空事業這區塊，待中央有目的事業主管機關後，縣府才能做後續的處理，現階段暫沒有拆除的動作，必須等中央動作來因應；至於養蝦土地超限使用的部分，縣府還是會持續處理，包括開罰或恢復改善。