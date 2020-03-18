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花蓮清明節返鄉專車 3月23日開放訂票
花蓮縣政府延續往年於清明節辦理返鄉專車，讓外縣市的花蓮人順利返鄉祭祖，訂於3月23日中午12時於縣府官網「109年清明節返鄉專車訂票」系統開放網路訂票。縣長徐榛蔚提醒，現在是新冠肺炎防疫期間，搭乘大眾運輸工具，請務必配戴口罩，保護自己也保護他人健康。
花蓮縣府民政處長江東成表示，只要有花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可訂票搭乘。
返鄉專車共2列次，分別是4月1晚間7時52分台北火車站發車，22時03分直達花蓮站；4月5日下午1時50分花蓮火車站發車，16時11分直達台北站。台北往返花蓮各560個座位，花蓮站至玉里站區間提供復興號接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更方便，搭乘接駁車民眾出示專車乘車證，即可轉乘。
江東成指出，專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件，若為親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件，供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲或65歲以上者須持證明），經購票辦理後恕不退費。
3月25日11時至21時於台北車站 「花蓮返鄉專車服務台」，或3月26日9時至17時於花蓮縣政府民政處取車票。
相關資訊公告花蓮縣政府全球資訊服務網（https://ca.hl.gov.tw/Detail_sp/336f7df15fa6473d95c991608e6afbc3），開放民眾查詢；返鄉專車訂票網址（http://www2.hl.gov.tw/ght/）。
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