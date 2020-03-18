前瞻6億補助真給力 宜蘭3大水利工程解決140公頃淹水
宜蘭縣政府向來重視治水及排水，最近一口氣向經濟部水利署爭取到3條河系的排水整治經費共6億元，3大水利工程都是民眾迫切關心要求解決，預計改善淹水面積約140公頃，效益相當大。
從北到南分别是礁溪鄉得子口溪支流排水系統、宜蘭市美福地區排水系統及冬山河排水系統，縣府透過前瞻計畫要到補助。
縣政府水利資源處今天表示，礁溪鄉「砂仔港二號抽水站新建工程」新建抽水站1座，為地方極力爭取案件，經費2億7040萬元，預計於111年底完工，改善淹水區域30公頃。
宜蘭市「建業排水改善工程」有助防止美福排水倒灌，保障縣政中心及宜蘭科學園區，經費1億7900萬元，預計110年底完工，改善淹水區域10公頃。
第三件工程五結排水上游段改善，更可謂五結排水治理的最後一哩路，完成後將大幅緩解五結市區淹水威脅，計畫改善護岸2177公尺、興建橋梁4座，經費2億5千萬元，預計111年中完工，改善淹水區域100公頃。
縣長林姿妙說，宜蘭河川短促，颱風多且帶來豪雨，3項水利工程將大大提升宜蘭防災能量，帶給縣民更安全安居的生活環境。
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