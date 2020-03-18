台東小熊Mulas 狩獵第一課挖掘「舉尾蟻巢」畫面曝光

台東廣原小熊Mulas，近日進行一連串的野放訓練，獵捕訓練第一堂課，挖掘「舉尾蟻巢」，林務局台東林管處也公布畫面。照養員表示，補充動物蛋白質最佳來源。

台東林管處照養員指出，Mulas平時會在野訓場挖掘腐木或土壤，過程中伴隨著大力嗅聞與舔拭，取食基質內的小型節肢動物，照養員平常也會將大麥蟲藏在腐木中，誘導Mulas小熊透過挖掘來尋找食物的行為。舉尾蟻巢容易取得，其內高密度的螞蟻、幼蟲與蟲卵正是補充動物性蛋白質的絕佳來源。

Mulas最初對舉尾蟻巢充滿好奇，不斷地嗅聞撥弄，不時想要甩掉臉上的螞蟻而拍打自己的臉頰，經過幾次嘗試也似乎沒有找到牠感興趣的食物，Mulas便興趣缺缺地走掉了。

照養員深怕牠只是不懂如何拆開蟻巢，還貼心的降低課程難度，將蟻巢敲開部分，再塞進熊糧，希望Mulas可以在取食熊糧的過程中懂得如何享受蟻巢，但這小妞雖然是拆開了蟻巢，但依然沒有太大的興趣。