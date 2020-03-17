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3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車處在公車上及站牌，都有張貼告示「為維護您的安全，搭乘公車請戴口罩」。記者游明煌／翻攝
基隆市公車處在公車上及站牌，都有張貼告示「為維護您的安全，搭乘公車請戴口罩」。記者游明煌／翻攝

有網友今天在臉書貼文，昨晚在市公車上看到幾位國中學生沒有戴口罩在車上聊天嬉笑，公車司機3次勸告學生，沒戴口罩在車上密閉空間聊天說話會飛沫傳染，但這幾位學生不領情，竟說把車號記下來。貼文引發網友熱議，有的批評學生，也有人指責司機。市公車處說，「未強制規定未戴口罩不能上車，但司機會勸導上公車戴口罩」。

有網友在臉書社群「基隆人踹共」貼文，昨晚約6點15分在一輛公車上，有幾位國中學生沒有戴口罩在車上聊天嬉笑，公車司機3次勸告學生，你們沒戴口罩在車上屬於密閉空間聊天說話會飛沫傳染，這幾位學生竟說，把車號記下來，不覺得自己有錯，記車號想對司機作什麼？新冠肺炎疫情每個人都要有防疫責任，感謝這位司機為乘客安全用心。

貼文引發網友熱議論戰，有網友留言「現在學校教育真的失敗徹底了」、「帶口罩是尊重也是保護自己與別人」、「現在就是有疫情，在公車上少講話是會死？」、「司機是善意提醒司機沒錯」、「公車是沒禁止聊天，但公車是密閉空間每個人間距不到1公尺，在非常時期戴個口罩搭大眾運輸有那麼困難嗎？」

但也有網友批評司機的作法，留言說「公車上本來就有交談的權利」、「口罩非強制規定要戴」、「恐懼的人做好防護，但不可以要求其他人」、「學生健康，有不戴的權利」、「做人要有正義感」。

網友互相交鋒，連議員俞叄發也加入戰局，他說，公車上學生未戴口罩大聲聊天喧嘩，公車司機3次勸告未戴口罩勿近距離交談，每個人都有自己的言論自由，防疫期間，勸大家不要大放厥詞。

有網友打圓場，指防疫時期人人有責，司機好意提醒沒錯，學生聊天也沒有錯，只是希望能戴上口罩保護自己也保護他人。

上公車到底要不要戴口罩？基隆市公車處長陳新埤表示，目前中央未統一規定沒戴口罩不能上公車，但市公車處有在公車上張貼「為維護您的安全，搭乘公車請戴口罩，如有發燒、咳嗽等症狀，請勿搭大眾運輸工具」。司機會勸導上公車戴口罩。

口罩 新冠肺炎 基隆 公車

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