南安死亡台灣黑熊乳腺發達 懷疑附近有小熊

花蓮卓溪鄉黑熊巡守隊今天在南安田區發現一隻已死亡的台灣黑熊，初步檢視發現這隻母黑熊有泌乳現象，懷疑附近有小熊，但巡守隊搜尋一下午並未發現，預計明天上山駐紮。

林務局花蓮林區管理處今天上午接獲所輔導的卓溪鄉南安黑熊巡守隊通報，一隻成年台灣黑熊陳屍在南安田區的工寮旁；黑熊四肢腳掌健全無缺，耳朵也沒有上過耳標。

花蓮林管處育樂課長陳靜儀表示，死亡黑熊為成年母熊，體長143公分、年約4歲，四肢完整無缺，但下腹部卻有大面積開放傷口、臟器外露，無法確認是遭其他黑熊或動物攻擊、或是死亡後才被其他動物啃咬屍體，隨後送往淡水家畜衛生試驗所進行剖檢。

南安黑熊巡守隊員林泳浤接受中央社記者訪問表示，黑熊陳屍處是在懸崖下方，現場似乎有掙扎跡象，從血跡來看黑熊在附近跑了一大段。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀剛好在花蓮，聞訊也趕來協助檢查，發現母熊的乳腺發達，擔心附近可能會有小熊，所以由黑熊巡守隊長林錫輝率隊，出動部落青年上山搜尋，但直到傍晚都沒有發現小熊的蹤跡。

林泳浤說，林管處和部落青年組成5人搜索小組，擴大搜索範圍，預計明天上午上山，將駐紮山區一段時間，並架設照相機觀測記錄。

林泳浤指出，對布農族人來說，台灣黑熊就如同親人一般，對於這隻死亡黑熊，族人特別用手點米酒灑向空中，向黑熊的靈魂致意。