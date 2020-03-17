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淡蘭古道北路中路起點都在暖暖 將打造懸臂式棧道串接

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
淡蘭古道北路中路起點都在暖暖，將打造懸臂式棧道串接。記者游明煌／攝影
淡蘭古道北路中路起點都在暖暖，將打造懸臂式棧道串接。記者游明煌／攝影

被稱為「朝聖之路」的淡蘭古道，是清代淡水廳到宜蘭噶蘭廳的主要交通道路，已有200多年以上歷史，其中北路官道和中路民道的起點都在基隆暖暖，但一在興隆街，一在暖暖火車站，沒有連接起來。市府規畫設置架空懸臂式棧道連接興隆街與暖暖車站，工程經費要8千萬元。議員今天要求市府把這項工程列為優先執行項目，向中央爭取經費早日動工。

市議會臨時會今天下午針對興隆街設置架空懸臂式棧道進行專案報告，工務處長張元良說，基隆河整體河岸親水空間串連工程，市府在2016年就已經完成，但總經費5.2億元，經費龐大，地方自籌部分難以負擔，還未到細設的階段。市府目前的作法是改採取向中央分段爭取，分段施工，才有辦法早日進行。

張元良表示，因為基隆河是中央管轄，目前爭取中央要全額負擔，由地方來執行，其中興隆街懸臂式棧橋步道，已經爭取中央水利署第十河川局納入考量，希望能盡速推動。

議員王醒之指出，基隆要行銷不一定要靠郵輪，淡蘭古道兼具經濟、觀光及歷史文化價值，是一條值得探訪的國家級綠道，也是青年壯遊的好場域，這段800公尺的懸臂式步道如果能做起來，淡蘭古道的串接就會更加完善，相信會帶來非常多的觀光效益。

王醒之並說，興隆街完成步道後，就可解決人行空間不足的問題，也打通淡蘭古道北路的第一哩路，透過淡蘭古道國家級綠道，暖暖得以跟全台灣串聯。

議員張耿輝表示，基隆河岸步道新北市的部分都已做好，但一到基隆就令人搖頭，他要求市政府要早日完成串接，不要年年都只停留在規畫階段。

議員林旻勳說，這一段有必要打通，因為連接過港河濱公園與碇內吊橋，兩地現在都很多人去休閒運動，但況被切成好幾段，如果接起來，可以從暖暖一路到瑞芳、四腳亭，早日打通就能帶動暖暖周邊觀光。

市長林右昌對此則說明，「基隆要做的事太多了」，因基隆河是中央主管的河川，地方只是代管，總經費5.2億元是非常大的一筆錢，這筆錢他不打算出，因為地方出並不合理。他表示，會努力先把河岸接起來，再做路線的改善，去年他有當面向行政院長蘇貞昌爭取；至於經費的部分，他會再來努力爭取，因此整段河段非常的長，會擬定優先順序，全案早就規畫好，就看錢怎麼到位。

議長蔡旺璉做成結論，長期而言，基隆河親水空間經費龐大，市府應積極向中央爭取經費，完成大台北地區親水環境之患聯；短期而言，應分段規畫，排列優先順序施作。

淡蘭古道北路中路起點都在暖暖，將打造懸臂式棧道串接。記者游明煌／攝影
淡蘭古道北路中路起點都在暖暖，將打造懸臂式棧道串接。記者游明煌／攝影

基隆 行政院

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