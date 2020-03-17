解僱人數增4成 花蓮就業中心單一徵才助求職

中央社 / 花蓮縣17日電

花蓮縣政府社會處統計，今年1月至今，解僱人數逾200人，較去年同期增加4成，其中又以飯店、餐廳等觀光產業最多；對此，花蓮就業中心提供單一徵才服務，協助失業民眾求職。

花蓮縣政府社會處統計，今年1月至今，解僱人數約有250人，其中包含大量解僱的，較去年同期182人成長4成，其中以觀光業、飯店及餐飲業為主。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署花蓮就業中心今天表示，今年1月截至3月15日，申請失業給付人數較去年增加3成，並不算明顯，推估因解僱有一定行政作業程序，這次疫情影響人數，要到5月才會比較明顯。

花蓮就業中心統計，去年同期各行業需求人數前三名，分別為住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業、公共行政及國防行業，今年住宿餐飲業仍是最大宗，二、三名排名對調，產業需求面沒有太大變動。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），求職管道也有改變。花蓮就業中心表示，會依據民眾狀況進行一對一就業諮詢，提供失業者職前職業訓練，徵才活動則取消大型活動，改在就業中心提供單一徵才服務，民眾可至官網查詢徵才資訊。

失業 餐飲業

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