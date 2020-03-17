不讓老人家日曬雨淋 台東公車候車亭再建2座

台東公車「候車亭」改善再添2座，縣府與公路總局前往東海岸東河鄉東河包子旁會勘，將在南北向路旁興建候車亭，讓鄉親未來不再日曬雨淋。縣府交通及觀光發展處表示，目前全縣共45座候車亭，已要求鄉鎮公所呈報興建及整建統計，讓候車亭更普及化。

縣府交通及觀光發展處表示，候車亭的興建最怕腹地不夠，這次會勘的東海岸2座候車亭，土地剛好是屬於公路總局用地，且允諾提供使用，計畫核定後，交由建設處來發包設計；未來，暫時沒有候車亭的地方，先會提供椅子讓鄉親使用等公車。

縣議員高美珠表示，東海岸等坐公車的大多是老人家，但因沒有候車亭，遇到大日天還是下大雨，老人家都撐傘席地而坐，一等都是30分鐘以上，看了都很心疼，所以給老人家最基本的候車亭，是大家所樂見，也是行的正義最基本服務。