快訊

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

土耳其旅遊團再添4例 15人團已9人染新冠肺炎

不讓老人家日曬雨淋 台東公車候車亭再建2座

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東縣共45座候車亭，縣府已要求鄉鎮市公所呈報興建及整建統計，讓候車亭更普及化。記者尤聰光／攝影
台東縣共45座候車亭，縣府已要求鄉鎮市公所呈報興建及整建統計，讓候車亭更普及化。記者尤聰光／攝影

台東公車「候車亭」改善再添2座，縣府與公路總局前往東海岸東河鄉東河包子旁會勘，將在南北向路旁興建候車亭，讓鄉親未來不再日曬雨淋。縣府交通及觀光發展處表示，目前全縣共45座候車亭，已要求鄉鎮公所呈報興建及整建統計，讓候車亭更普及化。

縣府交通及觀光發展處表示，候車亭的興建最怕腹地不夠，這次會勘的東海岸2座候車亭，土地剛好是屬於公路總局用地，且允諾提供使用，計畫核定後，交由建設處來發包設計；未來，暫時沒有候車亭的地方，先會提供椅子讓鄉親使用等公車。

縣議員高美珠表示，東海岸等坐公車的大多是老人家，但因沒有候車亭，遇到大日天還是下大雨，老人家都撐傘席地而坐，一等都是30分鐘以上，看了都很心疼，所以給老人家最基本的候車亭，是大家所樂見，也是行的正義最基本服務。

為解決公車候車亭問題，縣府已函文各鄉鎮市公所，對於已有設置候車亭需整建或要興建候車亭調查呈報彙整，再上報公路總局統一規劃辦理。

台東縣政府與公路總局前往東海岸東河鄉東河包子旁會勘，將在南北向路旁興建候車亭，讓鄉親未來不再日曬雨淋。記者尤聰光／翻攝
台東縣政府與公路總局前往東海岸東河鄉東河包子旁會勘，將在南北向路旁興建候車亭，讓鄉親未來不再日曬雨淋。記者尤聰光／翻攝

公車 台東

延伸閱讀

交通部出手！今年運輸業營業車汽燃費獲50%補助

南方澳大橋疑未按圖施工肇禍？交通部：懲處名單將另提

彰化候車空間走智慧城市美學 「幸福候車」3年內完成

基隆中和國小候車亭太短 議員爭取加長免日曬雨淋

相關新聞

德國交換生返台後發燒 東華大學提升一級防疫等級

新冠肺炎疫情嚴重，衛福部疾管署本月7日公告將德國、法國、西班牙的防疫旅遊等級升至第二級警示（目前已提升為第三級），東華大...

郵輪業重創 林右昌：疫情過後找方法恢復民眾信心

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會，被媒體問及新冠肺炎對於郵輪等產業造成的衝擊，林右昌表示，這不是基隆港的單一個案，而...

就是要三星蔥 食品大廠與小農契作高均價購買

三星蔥蔥白長且細緻，風味獨特，品質冠全台，雖然價格比一般蔥高，不過，還是有食品大廠看中，在宜蘭縣三星鄉公所引介下，今天與...

花蓮驚見台灣母黑熊腹部受傷死亡 送家畜衛生所解剖

林務局花蓮林區管理處今日接獲卓溪鄉黑熊巡守隊通報，在南安田區發現1隻已死亡的成年母台灣黑熊。經檢視該熊無耳標且四肢完整，...

宜蘭首座風景特定區內 2500萬改造大湖明年亮相

宜蘭縣大湖景色優美，原本出租，農田水利會收回後，與縣政府合作，縣政府爭取2500萬，將改善湖畔步道、湖中涼亭等，預計明年...

防疫擋口沫 基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩

北部已出現校園確診一個班停課，基隆市政府教育處重申，為維護學校公共衛生及午餐品質，各校餐飲從業人員應依食品良好衛生規範準...

影／餐廳生意減 北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成

受到新冠肺炎影響，很多餐廳受到影響，春酒、喜宴及平常聚餐宴會不少都取消或延期，上游的北台最大漁貨市場基隆崁仔頂魚市也受到...

南迴交通號誌牌「停」 駕駛：真的「停下來了」

交通號誌常見「停」字號誌牌，有趣的是南迴金崙高架橋南下一條岔路的停止號誌牌，疑因鬆脫掉了下來，號誌牌落在地面上，路經駕駛...

景觀電梯拖累財政？ 林右昌擔心「人來太多」

基隆市政府在舊警二分局原址，興建通往中正公園祖普壇的「立體豎梯」。基隆市議會昨前往考察，議員擔心經濟效益不如預期，恐拖累財政。基隆市長林右昌自信滿滿表示，有商業空間委外營運，電梯免費搭乘不會造成財務負擔，他比較擔心的是「人來太多」。

海科館未見人潮還蓋轉運站？ 林右昌：依契約蓋好再說

基隆市議會今考察調和街轉運站興建工程，多名市議員認為，海科館人潮不如預期，擔心轉運站成為蚊子停車場。基隆市長林右昌表示，...

興建立體豎梯連累基市財政？ 林右昌：只擔心人來太多

基隆市政府在舊警二分局原址，興建通往中正公園祖普壇的「立體豎梯」，有議員擔心經濟效益不如預期拖累財政。基隆市長林右昌下午...

兩鄉長補選 花蓮選委會：檢疫隔離者出門投票就罰

花蓮縣豐濱鄉鄉長補選將在3月28日舉行，壽豐鄉長補選則在4月18日，但現在正值防疫期間，居家檢疫、隔離的人能否出門投票引...

熱門新聞

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

空拍直擊／昔日旅遊景點首選 台灣民俗村的美麗與哀愁

抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的

雲林1人境外感染防疫破零 張麗善遺憾籲勿出國

影／臉書社團瘋傳「封院」 苗栗衛生局：縣內零確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。