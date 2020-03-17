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羅東鎮國中小學班班有冷氣上路 下月天熱可涼爽吹

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東鎮國中小教室，裝設冷氣機，鎮長吳秋齡今天北成國小了解，校方設有儲值式用電計價讀卡機，以利各班級冷氣用電電費計算和儲值使用。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東鎮國中小教室，裝設冷氣機，鎮長吳秋齡今天北成國小了解，校方設有儲值式用電計價讀卡機，以利各班級冷氣用電電費計算和儲值使用。圖／讀者提供

夏季高溫，上課容易心浮氣躁，宜蘭縣羅東鎮公所推出「班班有冷氣」政策，109年編列預算4540萬元，在全鎮各國中小330間教室，裝設冷氣機，今年夏天有冷氣吹，更為涼爽。

鎮公所指出，裝置冷氣，各校依教室及樓層需求，規畫低樓層教室（1、2樓）安裝10KW（千瓦）分離式冷氣一台，高樓層教室（3、4樓）安裝7-8KW分離式冷氣２台設備，並全面改善學校供電系統。

其中，北成國小已完成冷氣安裝及電力改善，總有54班54間教室裝好了，並裝有儲值式用電計價讀卡機，以利各班級冷氣用電電費計算和儲值使用，讀卡智慧監控，溫度未到設定值，無法使用，只有熱到達標，冷氣才會啟動。

鎮公所表示，相關收費辦法今年2月13日送交縣政府核備通過，依據不同年級的使用時間需求，收取冷氣使用費（內含100元冷氣維護費），計費方式預估，每天低年級使用3小時每學期收250元，中年級使用5小時每學期收300元，高年級使用6小時每學期收320元。

冷氣使用費在開學註冊時統一繳交，對低收入戶、高關懷等經濟弱勢的家庭學生，鎮公　所表示，如有繳交冷氣使用費困難時，將由學校家長會及教育基金會協助支應，所收取冷氣使用費將以專款專用。

至於冷氣使用時間，鎮公所表示，原則為每年4月至11月間，使用條件與規定是，頂樓層教室得於上午8點30分至下午3點30分，窗戶及室內電扇開啟狀態下，教室內溫度超過攝氏28度時，經班級導師或該節授課老師同意開啟，若是非頂樓教室，得於上午9點至下午3點30分，窗戶及室內電扇開啟狀態下，教室內溫度超過攝氏28度時，經班級導師或該節授課老師同意開啟。

鎮公所表示，冷氣機溫度設定應在攝氏26度到28度間，以身體舒適為原則，若溫度設定過低，機器無法降至定溫，將會造成壓縮機不停運轉，導致冷氣機壽命縮短，並且增加電費消耗，開啟冷氣時，同時輔以電扇，減少用電容量，可節約能源。

鎮公所期盼藉由冷氣安裝及電力改善，在夏日來臨時，提供舒適學習空間，認真上課好好學習，提升學習競爭力。

宜蘭縣羅東鎮北成國小已完成冷氣安裝及電力改善，總有54班54間教室裝好了，裝有儲值式用電計價讀卡機，以利各班級冷氣用電電費計算和儲值使用，讀卡智慧監控，溫度未到設定值，無法使用，只有熱到達標，冷氣才會啟動。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東鎮北成國小已完成冷氣安裝及電力改善，總有54班54間教室裝好了，裝有儲值式用電計價讀卡機，以利各班級冷氣用電電費計算和儲值使用，讀卡智慧監控，溫度未到設定值，無法使用，只有熱到達標，冷氣才會啟動。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東鎮公所推出「班班有冷氣」政策，109年編列預算4540萬元，在全鎮各國中小330間教室，裝設冷氣機，今年夏天有冷氣吹，更為涼爽。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東鎮公所推出「班班有冷氣」政策，109年編列預算4540萬元，在全鎮各國中小330間教室，裝設冷氣機，今年夏天有冷氣吹，更為涼爽。圖／讀者提供

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