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德國交換生返台後發燒 東華大學提升一級防疫等級

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
行政大樓內辦公室內都用透明壓克力板，避免病毒傳播。記者王思慧／攝影
行政大樓內辦公室內都用透明壓克力板，避免病毒傳播。記者王思慧／攝影

新冠肺炎疫情嚴重，衛福部疾管署本月7日公告將德國、法國、西班牙的防疫旅遊等級升至第二級警示（目前已提升為第三級），東華大學有去德國的交換生，趕在本月7日前趕回台灣，依規定不用居家隔離仍到校上課，卻在16日發燒，東華大學今天起提升為一級防疫等級，所有進出校園的人都要量體溫。

東華大學副校長徐輝明表示，學校的本國籍國際交換學生非常多，只要是在7日前回台，他們都合法可以上課，校方每天都關注這批學生，目前檢測出來是陰性。但其中一名從德國回來的學生，因為是在旅遊等級第二級警示前回台，不用居家隔離仍有到校上課，卻在16日出現發燒情形，立刻送醫檢查，第一次測出陰性後，要隔20小時再測一次，目前正等候病毒採驗結果，須連續二次都驗出陰性才算危機解除。

3月7號後回來的交換生都在居家隔離中，人數不超過10位，課程部份有安心就學方案，透過視訊、通訊軟體做彈性授課，課程可透過測錄、即時同步的方式進行，不影響學生權益。

徐輝明說，配合中央疫情防疫政策，學校實施嚴格控管，在大門口有兩道出入口，分別是師生與行政人員，訪客、施工人員，師生等有登錄車號者可直接入校園，再於校內大樓進出口量體溫，訪客等則要在校門口量體溫，以達到分流目標，才不會大家都塞在校門口。

若訪客額溫超過37.5度，就會請他離開回家休息，並登錄車號以配合疫情調查；如果是校內到大樓測出發燒，會請他到門口旁坐著休息，5分鐘後再量一次體溫，若還是發燒，就會用TOCC的訪測方式，問旅遊史、職業史、接觸史及群集史，衛保組就會針對TOCC的量測表，再來決定校方後續的處理。

目前東華大學禁止非公務性的遊覽車、大型遊覽車進入，小巴士、小客車等訪客是不禁止，即便假日也都可以進入。徐輝明表示，有少數訪客不願配合量體溫，已被校方監視器拍下車號，進入大樓時仍要量體溫，否則無法進入。校園內教職員工也每天於宿舍、各教學大樓在8時至17時實施全面量體溫入口管制。行政大樓內辦公室也都用透明壓克力板，避免病毒傳播。

東華大學行政大樓用壓克力透明板，避免感染病毒。記者王思慧／攝影
東華大學行政大樓用壓克力透明板，避免感染病毒。記者王思慧／攝影
東華大學今起提升為一級防疫等級，所有進出校園的人都要量體溫，民眾都乖乖配合。記者王思慧／攝影
東華大學今起提升為一級防疫等級，所有進出校園的人都要量體溫，民眾都乖乖配合。記者王思慧／攝影
東華大學今天起提升為一級防疫等級，所有進出校園的人都要量體溫。記者王思慧／攝影
東華大學今天起提升為一級防疫等級，所有進出校園的人都要量體溫。記者王思慧／攝影
東華大學師生和行政人員進出大樓都要量體溫、噴酒精消毒。記者王思慧／攝影
東華大學師生和行政人員進出大樓都要量體溫、噴酒精消毒。記者王思慧／攝影

發燒 東華大學 疫情

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