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宜蘭羅東各國中小學 6月底班班有冷氣

中央社 / 宜蘭縣17日電

宜蘭縣羅東鎮公所今天表示，為讓鎮內孩童在夏天時有舒適上課環境，編列新台幣4540萬元預算在鎮內各國中小330間教室裝設冷氣機，預定6月底全部裝設完成。

羅東鎮各國中小學教室過去僅安裝電風扇，每當夏季期間，學生在教室內上課時總是汗流浹背，降低學習意願。鎮長吳秋齡上任後，特別編列4540萬元預算，推出各國中小「班班有冷氣」政策。

為了解目前政策實施進度，吳秋齡上午前往北成國小，檢視冷氣機安裝作業及電力改善工程進度。

鎮公所表示，「班班有冷氣」政策依各校教室及樓層需求，規劃低樓層教室（1、2樓）安裝1台分離式冷氣機，高樓層教室（3、4樓）安裝2台分離式冷氣機，並進行學校供電全面改善工程。北成國小已率先完成相關作業，且都裝有儲值式用電計價讀卡機，以利各班級日後冷氣用電電費的計算和儲值使用。

鎮公所社會課代理課長黃議瑩接受聯訪時說，相關收費辦法已於2月13日送交縣府核備通過，將依據不同年級的使用時間需求，收取冷氣使用費。初步預估，低年級每天使用3小時，每學期收取250元費用；中年級使用5小時，每學期收300元；高年級使用6小時，每學期收320元。

她說，針對低收入戶、高關懷等經濟弱勢的學生如有繳費困難時，將由學校家長會及相關教育基金會協助支應。原則上每年4月至11月間為冷氣機使用時間，若教室內溫度超過攝氏28度時，經班級導師或授課老師同意後可開啟。鎮內各國中小330間教室，預定6月底全部裝設完成。

吳秋齡表示，「班班有冷氣」政策因各學校電力改善情形不同，部分學校已陸續完成冷氣機安裝及電力改善招標作業，期盼在夏日來臨時，提供鎮內學童舒適上課空間，提升學習競爭力。

羅東

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