美！第一河川局生態治河 取土還不干擾水雉繁殖

經濟部水利署第一河川局發現，宜蘭河中央大橋河段因長年受颱風、豪雨沖淤影響，造成凹岸高灘地流失掏空，導致主流偏靠右岸堤防基礎，危及堤防安全，因區域緊鄰宜蘭市及壯圍鄉人口密集區域，為確保周邊地區民眾生命財產安全，辦理高灘地保護及河道整理工程。

這項治河工程預計今年8月可完成，治理河段在中央橋上游600公尺，特別是，施工不但只考慮河防安全，更要設法保留原始的水岸生態，讓水岸不再是硬梆梆的水泥塊堆砌，而是既優美又自然。

第一河川局今天指出，設計前對施工區邀集學者、專家辦理生態評估，盤點區域內生態資源，並導入民眾參與機制，納入地方需求，以確保河防安全及減少生態衝擊，對河道偏靠造成左岸淤積嚴重，右岸高灘流失逼近堤防基礎，嚴重影響河防安全，在工程設計上，以左岸淤積土方來填補右岸高灘，拋填天然塊石防止沖刷，濱棲帶回植蘆葦、芒草、甜根子草，確保河岸穩定、增加生態棲地多孔隙及透水性，兼顧安全及生態。

「要求3月底前完成取土作業，是因為水雉要繁殖了！」第一河川局表示，施工工法及期程依據生態檢核建議，土方工程以搭設便橋方式作業，減少水域擾動影響範圍，並要求於3月底前完成取土作業，減輕對水雉類繁殖期影響，而高灘地以緩坡設置，並廣植水柳、楓香、穗花棋盤腳原生種喬木、灌木及舖植草坪，營造出自然水岸環境。

第一河川局針對設計階段盤點出的生態議題，在施工階段要求廠商落實執行，施工中檢核監測生態，以建立制度化並適時回饋機制，以利後續整體施工流程控管。