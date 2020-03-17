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美！第一河川局生態治河 取土還不干擾水雉繁殖

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
經濟部水利署第一河川局辦理宜蘭河中央大橋辦理高灘地保護及河道整理工程，預計今年8月可完成，施工不但只考慮河防安全，更要設法保留原始的水岸生態，讓水岸不再是硬梆梆的水泥塊堆砌，而是既優美又自然。 圖為完工模擬圖。圖／第一河川局提供
經濟部水利署第一河川局辦理宜蘭河中央大橋辦理高灘地保護及河道整理工程，預計今年8月可完成，施工不但只考慮河防安全，更要設法保留原始的水岸生態，讓水岸不再是硬梆梆的水泥塊堆砌，而是既優美又自然。 圖為完工模擬圖。圖／第一河川局提供

經濟部水利署第一河川局發現，宜蘭河中央大橋河段因長年受颱風、豪雨沖淤影響，造成凹岸高灘地流失掏空，導致主流偏靠右岸堤防基礎，危及堤防安全，因區域緊鄰宜蘭市及壯圍鄉人口密集區域，為確保周邊地區民眾生命財產安全，辦理高灘地保護及河道整理工程。

這項治河工程預計今年8月可完成，治理河段在中央橋上游600公尺，特別是，施工不但只考慮河防安全，更要設法保留原始的水岸生態，讓水岸不再是硬梆梆的水泥塊堆砌，而是既優美又自然。

第一河川局今天指出，設計前對施工區邀集學者、專家辦理生態評估，盤點區域內生態資源，並導入民眾參與機制，納入地方需求，以確保河防安全及減少生態衝擊，對河道偏靠造成左岸淤積嚴重，右岸高灘流失逼近堤防基礎，嚴重影響河防安全，在工程設計上，以左岸淤積土方來填補右岸高灘，拋填天然塊石防止沖刷，濱棲帶回植蘆葦、芒草、甜根子草，確保河岸穩定、增加生態棲地多孔隙及透水性，兼顧安全及生態。

「要求3月底前完成取土作業，是因為水雉要繁殖了！」第一河川局表示，施工工法及期程依據生態檢核建議，土方工程以搭設便橋方式作業，減少水域擾動影響範圍，並要求於3月底前完成取土作業，減輕對水雉類繁殖期影響，而高灘地以緩坡設置，並廣植水柳、楓香、穗花棋盤腳原生種喬木、灌木及舖植草坪，營造出自然水岸環境。

第一河川局針對設計階段盤點出的生態議題，在施工階段要求廠商落實執行，施工中檢核監測生態，以建立制度化並適時回饋機制，以利後續整體施工流程控管。

「以生態為主軸，安全為導向！」第一河川局如此強調，採納入學者建議作為，並持續與地方民眾及關心水環境生態團體溝通，完工後，將結合民間團體辦理維護管理的工作，以公私協力的方式，共同營造親水、永續、共榮優質水環境。

經濟部水利署第一河川局辦理宜蘭河中央大橋辦理高灘地保護及河道整理工程，預計今年8月可完成，施工不但只考慮河防安全，更要設法保留原始的水岸生態，讓水岸不再是硬梆梆的水泥塊堆砌，而是既優美又自然。 圖為完工模擬圖。圖／第一河川局提供
經濟部水利署第一河川局辦理宜蘭河中央大橋辦理高灘地保護及河道整理工程，預計今年8月可完成，施工不但只考慮河防安全，更要設法保留原始的水岸生態，讓水岸不再是硬梆梆的水泥塊堆砌，而是既優美又自然。 圖為完工模擬圖。圖／第一河川局提供
宜蘭河中央大橋河段因長年受颱風、豪雨沖淤影響，造成凹岸高灘地流失掏空，導致主流偏靠右岸堤防基礎，危及堤防安全，因區域緊鄰宜蘭市及壯圍鄉人口密集區域，為確保周邊地區民眾生命財產安全，第一河川局辦理高灘地保護及河道整理工程。圖／第一河川局提供
宜蘭河中央大橋河段因長年受颱風、豪雨沖淤影響，造成凹岸高灘地流失掏空，導致主流偏靠右岸堤防基礎，危及堤防安全，因區域緊鄰宜蘭市及壯圍鄉人口密集區域，為確保周邊地區民眾生命財產安全，第一河川局辦理高灘地保護及河道整理工程。圖／第一河川局提供

水雉

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