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郵輪業重創 林右昌：疫情過後找方法恢復民眾信心

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
郵輪業重創，林右昌：疫情過後集思廣益恢復民眾信心。記者游明煌／攝影
郵輪業重創，林右昌：疫情過後集思廣益恢復民眾信心。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會，被媒體問及新冠肺炎對於郵輪等產業造成的衝擊，林右昌表示，這不是基隆港的單一個案，而是全球郵輪產業的共同問題，等到疫情告一段落之後，大家再一起集思廣益，尋找振興產業的方法，恢復民眾搭乘郵輪的信心。

新冠肺炎爆發後，很多郵輪航班都取消，基隆市全力發展為亞洲郵輪母港，也勢必受到衝擊。林右昌說，這不是基隆港的單一個案，而是全球郵輪產業的共同問題，等到疫情告一段落之後，大家再一起集思廣益，尋找振興產業的方法。

林右昌還表示，疫情總會過去，只是時間長短，現在全世界的政府都在努力之中，相信一定會有好的成果，不過台灣能把防疫工作堅持到現在，維持國內疫情相對穩定，近來的案例都是境外移入，呼籲大家一起堅守住防線，保障國人的健康及安全。

郵輪 基隆港 疫情

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