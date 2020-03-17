就是要三星蔥 食品大廠與小農契作高均價購買

三星蔥蔥白長且細緻，風味獨特，品質冠全台，雖然價格比一般蔥高，不過，還是有食品大廠看中，在宜蘭縣三星鄉公所引介下，今天與在地小農簽訂長期產銷契作，業者有高品質食材，農民有穩定收益，互惠互利，創造產官農三贏。

鄉長李志鏞指出，三星蔥的契作每年至少供應1萬5千公斤，而收購小農的蔥價會高於平均拍賣價，讓蔥農能有更好的收益，契作量未來可望會再增加。

三星鄉公所引介下，龍信食品與在地小農胡智傑、陳文彬等蔥農今天簽訂長期產銷契作，提供通過產銷履歷優質的三星蔥，鄉長李志鏞見證簽約儀式，表示要讓消費者安心品嘗營養美味的優質農產品。

李志鏞指出，三星鄉地理環境得天獨厚，所栽植的青蔥質地優良，是鄉內最具經濟價值的蔬菜作物，近年來常因颱風、豪雨、高溫乾旱等異常天候減損產量，導致種植成本增加，價格也波動起伏，透過長期產銷契作，互惠互利，創造產官農三贏。

鄉公所表示，龍信食品公司由邱慶宏先生於2014年創立，為近年崛起的知名優良冷凍食品廠商，生產餃子、餡餅、煎餃等各式麵點，以提供消費者安全美味的食品為品牌核心，該公司請來國宴名廚阿忠師合作監製，為品質把關。

李志鏞表示，食品公司採用正宗宜蘭三星蔥等各種頂級食材，更添風味外，三星蔥的品質與銷路因此更穩定，而食品公司業者的產品除國內，還成功打進國際市場，更能藉此提高三星蔥等農產品牌的知名度。