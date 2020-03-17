花蓮驚見台灣母黑熊腹部受傷死亡 送家畜衛生所解剖

林務局花蓮林區管理處今日接獲卓溪鄉黑熊巡守隊通報，在南安田區發現1隻已死亡的成年母台灣黑熊。經檢視該熊無耳標且四肢完整，但下腹部有一大面積的傷口，還無法確認是否遭其牠黑熊或野生動物攻擊，或是死亡後被其他動物咬，目前已緊急送往位於淡水的農委會家畜衛生試驗所進行剖檢。

花蓮林管處表示，在今早8時20分接獲輔導的南安巡守隊通報，發現一隻死亡黑熊，立即啟動「台灣黑熊風險管理與救傷SOP」，發現下腹部有開放性傷口，看起來很像是被咬傷，部分內臟外露，不確定死亡時間。由於天氣溫暖，擔心屍體會腐化，立即開車後送淡水家畜衛生試驗所進行解剖及檢驗，以了解確切死因。

根據卓溪鄉巡守隊員表示，因發現地點為農民友善田區，野生動物多樣豐富，常有水鹿、野豬及山羌等動物至田區覓食，今天發現台灣黑熊很驚訝。