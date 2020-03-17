南安田區發現死亡台灣黑熊 送解剖查死因

花蓮卓溪鄉黑熊巡守隊今天在南安田區發現1隻已死亡的台灣黑熊，通報花蓮林管處，經檢視成熊無耳標且四肢完整，僅在下腹部有一大面積的開放性傷口，已送家畜衛生試驗所解剖查死因。

林務局花蓮林區管理處表示，上午8時20分接獲通報後，派員到場檢視這隻成年台灣黑熊，但無法確認是遭其牠黑熊或野生動物攻擊而亡，或是死亡後被其他動物啃咬。

花蓮林管處指出，南安巡守隊接獲黑熊的死亡通報，立即啟動「台灣黑熊風險管理與救傷SOP」，將屍體後送淡水的家畜衛生試驗所進行解剖及檢驗，以了解確切死因。

據卓溪鄉巡守隊員表示，因發現地點為友善田區，野生動物多樣豐富，常有水鹿、野豬及山羌等動物至田區覓食。

花蓮林管處表示，近年與卓溪鄉巡守隊積極守護黑熊並建立良好管理SOP模式，此次通報的動物雖已死亡，仍透過通報系統立即進行鑑識與後續相關處理，以維護瀕危野生動物族群永續。