宜蘭首座風景特定區內 2500萬改造大湖明年亮相

宜蘭縣大湖景色優美，原本出租，農田水利會收回後，與縣政府合作，縣政府爭取2500萬，將改善湖畔步道、湖中涼亭等，預計明年7月完成，考慮分期開放，並繼續爭取建設。

宜蘭縣員山鄉的大湖風景特定區，面積92.19公頃，早在民國72年畫設，是宜蘭縣第一個劃設的風景特定區，其中，風景區內的大湖，青山環繞，水域10.17公頃，是灌溉水源之一，景色優美。

湖域是宜蘭農田水利會所有，原本出租業者經營，去年收回，與縣政府合作，發展觀光，希望打造成新亮點。

縣政府今天指出，大湖有湧泉，目前設有步道、休憩廣場、涼亭設施等，透過整體規畫，以「水印大湖、里山員山」為願景，要以大湖展現員山水之美，將員山農業生態、生活、生產結合。

縣府表示，大湖建設方式會介於梅花湖的遊憩及龍潭湖的生態之間，並與二者適當區隔， 讓遊客能從制高點、湖邊、湖面、湖中，完整親近大湖，吸引遊客來到大湖，大湖有灌溉功能，設有灌溉渠道，可結合水路及農路，成休憩廊帶。

同時，已與員山鄉公所及宜蘭農田水利會達成初步共識，分年分期向觀光局爭取經費投入建設，經由建設大湖，引導周邊觀光產業，完整提供遊客食、宿、遊、購、行等服務需求。

縣政府爭取2500萬，投入第一期工程，預定今年9月發包，明年7月31日完工，主要在改善步道、湖域設施等，未來還會陸續設置餐廳等，提供美食。

縣政府表示，大湖在施工改善期間是封閉，明年全新亮相，考慮分期開放。