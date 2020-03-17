防疫擋口沫 基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩

北部已出現校園確診一個班停課，基隆市政府教育處重申，為維護學校公共衛生及午餐品質，各校餐飲從業人員應依食品良好衛生規範準則規定配戴口罩，防止口沫影響食物品質。教育處調查全市各級學校的校廚人數，並發放每人2片棉布口罩，共計163位校廚，總共發放326片口罩。

面對疫情，教育處要求學校，請各班先暫時以固定人員執行配膳作業。配膳前針對執行人員落實正確手部清潔、量測體温等防護，並戴上口罩、頭套及手套，並於用餐後清潔桌面及環境，以落實相關衛生安全管理的原則。

處長林祝里說，營養午餐的烹調及供應等相關作業程序，務必符合衛生標準及落實防疫措施，提醒各校校廚在留意廚房環境的清潔之餘，也要做好個人健康管理，養成勤洗手的習慣。