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防疫擋口沫 基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
防口沫影響食物，基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩。圖／基隆市政府提供
防口沫影響食物，基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩。圖／基隆市政府提供

北部已出現校園確診一個班停課，基隆市政府教育處重申，為維護學校公共衛生及午餐品質，各校餐飲從業人員應依食品良好衛生規範準則規定配戴口罩，防止口沫影響食物品質。教育處調查全市各級學校的校廚人數，並發放每人2片棉布口罩，共計163位校廚，總共發放326片口罩。

面對疫情，教育處要求學校，請各班先暫時以固定人員執行配膳作業。配膳前針對執行人員落實正確手部清潔、量測體温等防護，並戴上口罩、頭套及手套，並於用餐後清潔桌面及環境，以落實相關衛生安全管理的原則。

處長林祝里說，營養午餐的烹調及供應等相關作業程序，務必符合衛生標準及落實防疫措施，提醒各校校廚在留意廚房環境的清潔之餘，也要做好個人健康管理，養成勤洗手的習慣。

教育處要求各校注意各面向校園防疫的細節，如持續對教職員工生及家長進行衛教宣導，以保持正確防疫觀念及警覺性、記錄每日學生校內上課地點，以進行學校公共區域及上課環境，如電腦教室、體育器材及廁所等場域清潔。此外，也要求各校落實每周消毒2次，並持續掌握學生健康狀況及旅遊史等措施，教育處也製作檢核表讓學校方便於每日落實檢核。

防口沫影響食物，基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩。圖／基隆市政府提供
防口沫影響食物，基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩。圖／基隆市政府提供
防口沫影響食物，基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩。圖／基隆市政府提供
防口沫影響食物，基市府發放各校廚工每人2片棉布口罩。圖／基隆市政府提供

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