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影／餐廳生意減 北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
餐廳生意減，北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成。記者游明煌／攝影
餐廳生意減，北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成。記者游明煌／攝影

受到新冠肺炎影響，很多餐廳受到影響，春酒、喜宴及平常聚餐宴會不少都取消或延期，上游的北台最大漁貨市場基隆崁仔頂魚市也受到波及，生意差了很多，據攤商表示，從過年後到現在，人潮和買氣少了約三成。一名攤商說「餐廳訂貨少了，魚販就少買了，生意真的差很多」。

每天清晨3、4點，只要走進基隆市孝一路，崁仔頂魚市交易最鼎沸的時刻，這裡什麼魚都有，魚貨又多，來批發的魚販、買魚的餐廳老闆、民眾、遊客，魚市往往人擠人，拍賣高手「糶手」的喊叫聲此起彼落，白天的馬路到晚上變成熱鬧的魚市場，這是崁仔頂的深夜時分的日常，有台版「築地市場」之稱。

但是從過年以後，買氣就減少了，雖然還是熱鬧，但凌晨3點多時，到魚市的人潮和三輪車都比以前少多了。一名攤商說「現在生意真的差很多了，因為魚販買的少了，甚至不來了，主要是餐廳、小吃店吃的人少，訂貨大減」。

「大約少了三成」，另一名攤商說，原因就是餐廳都進貨量大減，因為大型的聚餐、宴客多延後，春酒也都取消。 就有一名總鋪師說，總共被取消200桌，市場的供需轉向，買魚的人當然少了。

不過，也有攤商說，還是有幾家餐廳繼續來買，據餐廳老闆說，因為他們除了一般聚餐外，外帶的部分加強，生意還是能維持下去，因此還是要有一定的魚蝦蟹的量。

一名魚販說，他們來批貨大部分都交給台北和新北的大餐廳，餐廳進貨很多都只剩一半，有的還說不要先不要訂了，所以來批貨的魚販就少了。

餐廳生意減，北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成。記者游明煌／攝影
餐廳生意減，北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成。記者游明煌／攝影
餐廳生意減，北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成。記者游明煌／攝影
餐廳生意減，北台最大魚貨市場崁仔頂買氣少三成。記者游明煌／攝影

基隆 新冠肺炎 築地市場

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