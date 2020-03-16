海科館未見人潮還蓋轉運站？ 林右昌：依契約蓋好再說

基隆市議會今考察調和街轉運站興建工程，多名市議員認為，海科館人潮不如預期，擔心轉運站成為蚊子停車場。基隆市長林右昌表示，仍要按計畫興建，完成與海科館行政契約，後續營運再作商議。市議會討論後做成決議，促請市府朝變更使用方向努力，讓這塊土地發揮最大效益。

基隆市政府交通處長李綱向議員簡報時說，調和街轉運站停車場及周邊設施先前完成後，原要提前開放民眾使用，但海科館表示，因海洋生態館工程停擺，無停車迫切性，希望依原行政契約，等包含車站主體等工項全數完成，才要接手營運。

李網表示，轉運站車站主體工程設計已完成，因場址位在瑞芳，今年2月間已向新北市政府申請建照，如果能在6月間獲准，今年底前就能完工。

市議員呂美玲指出，轉運站興建一波三折，可以說是該蓋的時候不蓋，不該蓋的時候又要蓋。張耿輝說，蓋轉運站是要分散車流，但工程一直延宕，現在沒人潮，蓋停車場用處不大。陳薇仲也認為，海洋生態館胎死腹中，海科館遊客人數不如預期，市府應重新評估興建轉運站必要性。

林右昌表示，市府與海科館的行政契約是由市府興建轉運站後，交由海科館接手營運，市府分潤。市府目前的工作就是完成契約，海科館未來經營轉運站若需市府協助，再由教育部、海科館和市府三方協商。

林右昌表示，目前潮境公園遊客每年近200人次，人潮已經來基隆了。市府目前正在望海巷建造跨海自行車道，未來還計畫延伸到平浪橋、潮境公園，加上八斗子、望海巷漁村再造計畫，創造更大的觀光量能。